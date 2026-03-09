O São Paulo Futebol Clube anunciou nesta segunda-feira (9) a demissão do técnico Hernán Crespo . A decisão foi tomada pela diretoria após divergências internas relacionadas ao planejamento esportivo da temporada.

De acordo com informações divulgadas nos bastidores do clube, dirigentes avaliaram que as expectativas definidas para o projeto esportivo deixaram de estar alinhadas. Algumas decisões tomadas pelo treinador no cotidiano do CT da Barra Funda também teriam gerado insatisfação interna.

A saída encerra a segunda passagem de Crespo pelo comando do Tricolor paulista. Desde o retorno ao clube, em julho de 2025, o treinador dirigiu a equipe em 46 partidas, acumulando 21 vitórias, sete empates e 18 derrotas.