Escritório de advocacia é invadido e furtado; suspeito foi preso

Os produtos furtados foram recuperados pelos PMs

Um homem foi preso em flagrante por furto a um escritório de advocacia neste domingo (8), no bairro Anhangabaú, em Jundiaí.

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de furto em andamento em um imóvel inicialmente informado como residência. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que se tratava de um escritório e realizaram um cerco na área.

Durante vistoria na parte externa do prédio, que estava trancado, os agentes avistaram um homem sobre a laje, segurando uma faca e alguns objetos. Foi dada ordem para que ele parasse, momento em que desceu e acabou detido.

Com o suspeito, os policiais encontraram dois CPUs de computador, um monitor, um mouse, dois transformadores de energia, um roteador de internet, além de uma faca e uma tesoura.

O proprietário do escritório foi acionado e compareceu ao local para abrir o estabelecimento, permitindo uma vistoria interna. Foi constatado que o suspeito havia entrado no imóvel após escalar um prédio vizinho e arrombar uma vidraça.

Diante dos fatos, o homem foi conduzido à Central de Flagrantes, juntamente com o proprietário. O delegado de plantão registrou o caso como furto qualificado e manteve o suspeito preso à disposição da Justiça. Os objetos recuperados foram devolvidos ao dono do escritório.

