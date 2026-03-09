Quem passou recentemente pela rua Macaca, no bairro Água Doce, percebeu diferença ne via, que é de terra. O local recebeu manutenção da prefeitura, garantindo melhores condições de tráfego e mais segurança para moradores e trabalhadores que utilizam o trajeto diariamente.

A manutenção impacta diretamente a economia local. O empresário Airton Raimundo de Moraes, mantém um estabelecimento no bairro e depende diariamente do ir e vir dos caminhões para poder realizar o transporte das mercadorias que vende.

“Essa manutenção é uma mão na roda. Ajuda demais o empresário e quem mora por aqui. O pessoal sai do sítio pra trabalhar, leva criança na escola, volta pra buscar. Eu estou aqui todo dia e sei o quanto isso faz diferença. Não é bom, é ótimo”, afirmou.