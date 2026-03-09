09 de março de 2026
NO ÁGUA DOCE

Prefeitura intensifica conservação de estradas de terra

Por Redação | Prefeitura de Jundiaí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Prefeitura de Jundiaí
A ação faz parte do cronograma permanente de conservação das estradas de terra não pavimentadas no município

Quem passou recentemente pela rua Macaca, no bairro Água Doce, percebeu  diferença ne via, que é de terra. O local recebeu manutenção da prefeitura, garantindo melhores condições de tráfego e mais segurança para moradores e trabalhadores que utilizam o trajeto diariamente.

A manutenção impacta diretamente a economia local. O empresário Airton Raimundo de Moraes, mantém um estabelecimento no bairro e depende diariamente do ir e vir dos caminhões para poder realizar o transporte das mercadorias que vende.

“Essa manutenção é uma mão na roda. Ajuda demais o empresário e quem mora por aqui. O pessoal sai do sítio pra trabalhar, leva criança na escola, volta pra buscar. Eu estou aqui todo dia e sei o quanto isso faz diferença. Não é bom, é ótimo”, afirmou.

Em Jundiaí, são cerca de 540 quilômetros de estradas não pavimentadas que recebem manutenção periódica. A ação faz parte do cronograma permanente de conservação das estradas de terra não pavimentadas.

O serviço é executado pelas equipes técnicas do Departamento de Infraestrutura Urbana, da Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos (Smisp), da Prefeitura de Jundiaí, que atendem, em média, de três a quatro vias por dia em diferentes regiões da cidade.

