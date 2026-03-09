Uma mulher ficou ferida após morder e quebrar um copo de vidro durante uma crise de raiva, na noite deste domingo (8), em Cabreúva. O episódio ocorreu enquanto o companheiro dela era detido por policiais militares, suspeito de agredi-la.

A Polícia Militar foi acionada para atender a uma ocorrência de violência doméstica. Ao chegarem ao local, os policiais do 11º Batalhão encontraram a vítima psicologicamente abalada e com lesões no pescoço, além da casa revirada e diversos eletroeletrônicos danificados.

Segundo relato da mulher aos agentes, ela teria sido agredida pelo companheiro. Enquanto os policiais realizavam a abordagem do suspeito, a vítima pegou um copo para beber água e, em um momento de descontrole, mordeu o objeto até quebrá-lo, chegando a engolir fragmentos de vidro.