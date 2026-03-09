09 de março de 2026
VAGAS

Estações da Linha 7-Rubi terão atendimento do Ciee

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Ciee
A ação itinerante realizará atendimento gratuito com orientações sobre oportunidades de vagas de estágio e aprendizagem

O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) realiza, do dia 2 ao dia 31 de março, a ação itinerante Ciee em Movimento, nas estações Ana Rosa, Vila Prudente e Tatuapé do Metrô, Luz, Barra-Funda e Tatuapé da CPTM, e Água Branca, Vila Aurora e Franco da Rocha do TIC Trens de São Paulo.

Os jovens e estudantes que passarem pelos locais poderão receber atendimento gratuito, sempre das 11h às 15h30, para criar ou atualizar o cadastro no Portal Ciee, conferir vagas nos Programas de Aprendizagem e Estágio, tirar dúvidas sobre o mundo do trabalho, além de obter orientações gerais sobre a instituição. Para ser atendido, é necessário apenas apresentar os documentos pessoais.

Serviço: Ciee em Movimento

  • Luz: linhas 7-Rubi, 11-Coral e 13-Jade do trem e linhas 1-Azul e 4-Amarela do metrô
    Data: segunda-feira (9) e sexta-feira (27)
  • Vila Aurora: linha 7-Rubi
    Data: segunda-feira (9)
  • Ana Rosa: linhas 1-Azul e 2-Verde
    Data: terça-feira (10), quarta-feira (11), quinta-feira (12) e terça-feira (31)
  • Barra Funda: linhas 3-Vermelha do metrô, 7-Rubi, 8-Diamante e 11-Coral do trem
    Data: sexta-feira (13) e segunda-feira (30)
  • Água Branca: linha 7-Rubi
    Data: segunda-feira (16)
  • Vila Prudente: linhas 2-Verde e 15-Prata
    Data: terça-feira (17), quarta-feira (18) e quinta-feira (19)
  • Tatuapé: linhas 11-Coral e 12-Safira
    Data: segunda-feira (20)
  • Brás: linhas 3-Vermelha, 7-Rubi, 10-Turquesa, 11-Coral e 12-Safira
    Data: segunda-feira (23)
  • Franco da Rocha: linha 7-Rubi
    Data: segunda-feira (23)
  • Tatuapé: linha 3-Vermelha
    Data: terça-feira (24), quarta-feira (25) e quinta-feira (26)

