NO FINAL DE SEMANA

Homem é preso por invasão e também racismo contra PMs em Jundiaí

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
O policial representou contra o suspeito de injuria racial
O policial representou contra o suspeito de injuria racial

Um homem foi preso por invasão a residência e injuria racial contra os policiais militares, na Vila Arens, em Jundiaí, neste fim de semana.

A PM recebeu chamado via 190 para atender a uma ocorrência de furto em andamento em uma casa. Quando chegaram ao local, os agentes flagraram um homem no quintal empurrando uma motocicleta em direção ao portão, para sair para a rua.

Ao receber ordem de parada, o suspeito se exaltou e partiu para cima dos policiais ofendendo com palavras de baixo calão e de cunho racista.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi  conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante.

