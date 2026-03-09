Um homem foi preso por invasão a residência e injuria racial contra os policiais militares, na Vila Arens, em Jundiaí, neste fim de semana.
A PM recebeu chamado via 190 para atender a uma ocorrência de furto em andamento em uma casa. Quando chegaram ao local, os agentes flagraram um homem no quintal empurrando uma motocicleta em direção ao portão, para sair para a rua.
Ao receber ordem de parada, o suspeito se exaltou e partiu para cima dos policiais ofendendo com palavras de baixo calão e de cunho racista.
O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante.