Com o aumento do volume de chuvas e episódios de alagamentos, a Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) alerta para o risco de doenças associadas às enchentes, com destaque para a leptospirose. A infecção é causada por bactérias do gênero Leptospira e está diretamente relacionada ao contato com água ou lama contaminadas pela urina de roedores.

Em áreas urbanas, ratos e outros animais podem eliminar a bactéria no ambiente. Durante enchentes, essa urina se mistura à água acumulada e pode entrar em contato com a pele ou mucosas. Pequenas fissuras ou ferimentos facilitam ainda mais a penetração da bactéria no organismo.

Em 2025, o Estado de São Paulo registrou 421 casos de leptospirose. Em 2026, até 4 de fevereiro, foram confirmados cinco casos da doença. Em Jundiaí, foram dois casos em 2024 e, no ano passado, até agosto, não houve casos confirmados.