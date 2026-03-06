A Defesa Civil de Jundiaí emitiu na tarde desta sexta-feira (6) um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva entre este sábado (7) e a próxima segunda-feira (9). Segundo o órgão, as precipitações são típicas do período de verão e podem ocorrer principalmente entre a tarde e noite.
Previsão do tempo
Sábado – 7/3
Amanhã (7) o sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia, mantendo a sensação de tempo abafado. A partir da tarde, há previsão de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade.
Domingo – 8/3
Já no domingo (8), o tempo deve apresentar maior variação de nebulosidade, com possibilidade de períodos de chuva mais persistente. As precipitações podem ocorrer com intensidade moderada a forte, acompanhadas de raios, rajadas de vento e eventual queda de granizo em pontos isolados.
Segunda-feira – 9/3
Na segunda-feira (9), o dia deve ter sol entre muitas nuvens, mantendo as temperaturas mais amenas. Ao longo do dia, há previsão de pancadas de chuva isoladas.
A Defesa Civil orienta que, em caso de chuva forte, a população deve evitar áreas alagadas, não se abrigar debaixo de árvores, não atravessar ruas com grande volume de água e ficar atenta a sinais de movimentação de terra em encostas.
Emergências
Em caso de emergência o telefone da Defesa Civil é o 199; Corpo de Bombeiros 193; SAMU é 192; Guarda Municipal é o número 153; e o da Prefeitura para efetivação de reclamações e sugestões é o 156.