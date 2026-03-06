A Defesa Civil de Jundiaí emitiu na tarde desta sexta-feira (6) um alerta para a possibilidade de pancadas de chuva entre este sábado (7) e a próxima segunda-feira (9). Segundo o órgão, as precipitações são típicas do período de verão e podem ocorrer principalmente entre a tarde e noite.

Previsão do tempo

Sábado – 7/3

Amanhã (7) o sol aparece entre muitas nuvens ao longo do dia, mantendo a sensação de tempo abafado. A partir da tarde, há previsão de pancadas de chuva de moderada a forte intensidade.