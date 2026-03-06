O Paulista Futebol Clube anunciou a contratação do lateral-esquerdo Bryan Garcia para a sequência da temporada. O jogador já está integrado ao elenco e passa a ficar à disposição da comissão técnica para os próximos compromissos do Galo na Série A3 do Campeonato Paulista.

Bryan chega ao clube com experiência no futebol nacional e passagens por equipes tradicionais. Ao longo da carreira, o lateral atuou por clubes como Cruzeiro, Vitória e CRB, acumulando rodagem em competições importantes do calendário brasileiro.

Na atual temporada, o atleta defendeu o Itabirito FC, onde disputou a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Pelo clube mineiro, participou da campanha na elite estadual antes de acertar a transferência para o time jundiaiense.