Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
CARA NOVA

Paulista anuncia contratação do lateral Bryan

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
victorrfotografia._
O jogador já está integrado ao elenco e passa a ficar à disposição

O Paulista Futebol Clube anunciou a contratação do lateral-esquerdo Bryan Garcia para a sequência da temporada. O jogador já está integrado ao elenco e passa a ficar à disposição da comissão técnica para os próximos compromissos do Galo na Série A3 do Campeonato Paulista.

Bryan chega ao clube com experiência no futebol nacional e passagens por equipes tradicionais. Ao longo da carreira, o lateral atuou por clubes como Cruzeiro, Vitória e CRB, acumulando rodagem em competições importantes do calendário brasileiro.

Na atual temporada, o atleta defendeu o Itabirito FC, onde disputou a primeira divisão do Campeonato Mineiro. Pelo clube mineiro, participou da campanha na elite estadual antes de acertar a transferência para o time jundiaiense.

A diretoria do Paulista aposta na experiência do jogador para reforçar o sistema defensivo da equipe na sequência da competição. O lateral já participa das atividades com o grupo e pode ser relacionado para os próximos jogos.

Polêmica:

Fora de campo, Bryan se envolveu recentemente em uma confusão durante um bloco de carnaval em Belo Horizonte. Na ocasião, o jogador foi conduzido a uma delegacia após um episódio de desacato às autoridades.

