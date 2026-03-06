06 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
5 KM CONGESTIONADOS

Acidente no Rodoanel provoca congestionamento na Bandeirantes

Por Da redação | Artesp
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação / Artesp
Congestionamento afeta pista sentido São Paulo
Congestionamento afeta pista sentido São Paulo

Um engavetamento envolvendo sete veículos no túnel do Rodoanel, em Barueri - sentido Litoral paulista, provocou na tarde desta sexta-feira (6) a interdição do Rodoanel e um congestionamento de 5 quilômetros na rodovia dos Bandeirantes, no sentido São Paulo.

Segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o congestionamento afetou todas as faixas da rodovia, inclusive o acostamento.

Ainda de acordo com a Artesp, cinco veículos de menor porte e duas carretas se envolveram no acidente. Cinco pessoas precisaram de atendimentos médicos e foram socorridas pela equipe da concessionária.

A Artesp informa que um dos veículos foi retirado da faixa 1 e, neste momento, o congestionamento na Bandeirantes é de cerca de 3 quilômetros no sentido capital. A situação do Rodoanel não foi atualizada.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários