Um engavetamento envolvendo sete veículos no túnel do Rodoanel, em Barueri - sentido Litoral paulista, provocou na tarde desta sexta-feira (6) a interdição do Rodoanel e um congestionamento de 5 quilômetros na rodovia dos Bandeirantes, no sentido São Paulo.

Segundo a Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp), o congestionamento afetou todas as faixas da rodovia, inclusive o acostamento.

Ainda de acordo com a Artesp, cinco veículos de menor porte e duas carretas se envolveram no acidente. Cinco pessoas precisaram de atendimentos médicos e foram socorridas pela equipe da concessionária.