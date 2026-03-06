A seleção brasileira fará um jogo de despedida da torcida antes da disputada da Copa do Mundo de 2026. O anúncio foi feito pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) nesta sexta-feira (6). O Brasil enfrentará o Panamá no dia 31 de maio no estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

“Acho muito simbólico que essa despedida seja num palco tão importante e emblemático. O Maracanã é a casa da seleção brasileira, um estádio conhecido no mundo inteiro e que sempre foi palco de grandes apresentações. Receber o carinho e o apoio dos torcedores será fundamental”, declarou o presidente da CBF, Samir Xaud.

A seleção panamenha ocupa atualmente a 33ª colocada no Ranking de seleções da Fifa e está no grupo L da Copa do Mundo, que será disputada no Canadá, no México e nos Estados Unidos entre 11 de junho e 19 de julho, ao lado de Inglaterra, Croácia e Gana.

Amistosos preparatórios