O Paulista volta a campo neste sábado (7), às 10h, quando enfrenta o União Suzano fora de casa pela 12ª rodada do Campeonato Paulista da Série A3. A equipe de Jundiaí busca a recuperação na competição e a aproximação do grupo de classificação para a próxima fase.

Com 13 pontos, o Galo ocupa atualmente a 10ª colocação na tabela. Na rodada passada, o time empatou sem gols com o Bandeirante no estádio Dr. Jayme Cintra, em partida marcada por poucas oportunidades de gol, apesar de uma melhora no desempenho na segunda etapa.

O adversário deste fim de semana vive situação delicada no campeonato. O União Suzano é o lanterna da competição, com apenas cinco pontos somados em 11 jogos. A equipe soma uma vitória, dois empates e oito derrotas até o momento.