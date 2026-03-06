Aline Rocha e Cristian Ribera serão os porta-bandeiras do Brasil na cerimônia de abertura dos Jogos Paralímpicos de Inverno de Milão-Cortina 2026. O evento ocorre nesta sexta-feira (6), às 16h (de Brasília), na cidade de Verona. As competições começam no sábado (7).

Será a segunda vez que a dupla conduz a bandeira brasileira em uma abertura paralímpica, repetindo o feito de 2022, em Pequim. Aline também exerceu a função nos Jogos de PyeongChang, em 2018. Ambos integram o Time São Paulo.

Cristian Ribera, que é de Jundiaí, chega à Itália como um dos principais nomes do país no esqui cross-country. Ele detém o melhor resultado do Brasil em Jogos de Inverno, com o sexto lugar nos 15km em 2018, e volta a competir em busca de medalha inédita.