Caso você ainda não tenha ouvido falar sobre o debate em torno do fim da escala 6x1 de trabalho sem redução de salário, é melhor se preparar. O assunto tem esquentado o debate político e deve entrar na pauta do Congresso nas próximas semanas.

Como sempre ocorre quando se fala em direitos trabalhistas, o alarmismo já entrou em cena. Estudos são confrontados, previsões catastróficas circulam e os porta-vozes do medo tentam convencer a sociedade de que conceder mais descanso ao trabalhador seria um atentado contra a economia.

Pegou mal a declaração de Marcos Pereira, presidente do Republicanos, partido do governador Tarcísio de Freitas, ao afirmar que ‘ócio demais faz mal’ e questionar qual seria o ‘lazer do pobre na comunidade ou no sertão do Nordeste’, insinuando que descanso leva às drogas ou aos jogos de azar.

Esse posicionamento revela uma visão distorcida e preconceituosa, que encontra força em setores da extrema direita. Como se o trabalhador precisasse ser tutelado para não sucumbir ao próprio tempo livre.

O próprio Tarcísio alinhou-se ao discurso de que cabe ao empregado negociar diretamente com o patrão. Mas todos sabem que essa relação é estruturalmente desigual. É Davi contra Golias. Foi justamente para equilibrar essa balança que surgiram as leis trabalhistas.

Décimo terceiro salário, férias remuneradas, limite de jornada, nada disso caiu do céu. Foram conquistas arrancadas com mobilização e mediação do Estado. A lógica do “negocie sozinho” ignora que, na prática, quem depende do salário para sobreviver raramente tem poder real de barganha.

Ano passado, o Brasil registrou 546 mil afastamentos por saúde mental, segundo o Ministério da Previdência. A Organização Internacional do Trabalho estima que jornadas excessivas estejam associadas a 745 mil mortes por ano no mundo. Esses números não são retórica: são vidas.

Acima dos gráficos e das planilhas está a dimensão humana. A escala 6x1 impõe a milhões de brasileiros apenas um dia livre por semana. Um único dia para resolver pendências, cuidar da casa, visitar parentes, acompanhar os filhos, simplesmente existir fora do uniforme.

Filhos precisam de presença, não apenas de salário. Comunidades precisam de convivência, não apenas de produtividade. Descanso não é sinônimo de decadência moral; é condição básica de saúde física e mental.

A história mostra que ampliar direitos nunca foi sinônimo de colapso econômico. Empresas se adaptam. Ajustam escalas, reorganizam equipes, investem em eficiência. Em alguns casos, contratam mais. O mundo não acaba quando o trabalhador ganha um pouco mais de dignidade. Ele melhora.

O fim da escala 6x1 não é uma extravagância ideológica. É um passo civilizatório. Humanizar o trabalho é reconhecer que pessoas não são peças descartáveis de uma engrenagem que nunca pode parar. São pais, mães, filhos, cidadãos. Defender o fim da 6x1 é afirmar que o Brasil pode crescer sem moer sua gente.

Mário Maurici de Lima Morais é jornalista e deputado estadual e primeiro secretário da Assembleia Legislativa de São Paulo