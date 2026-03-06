Nesta semana, equipes da Vigilância em Saúde Ambiental (Visam), órgão vinculado à Secretaria de Promoção da Saúde, realizam mais uma etapa das visitas programadas às Estações Disseminadoras de Larvicidas (EDL) no bairro Ivoturucaia, ampliando as ações de controle do mosquito Aedes aegypti, responsável pela transmissão da dengue, no município.

As EDL funcionam como armadilhas estratégicas: são recipientes com água, revestidos com tecido preto e impregnados com larvicida em pó que atraem as fêmeas de Aedes aegypti. Ao pousar na estação, o produto adere ao corpo do mosquito, e ao buscar outros criadouros para depositar seus ovos, ela acaba disseminando o larvicida em outros pontos onde eventualmente pousar.