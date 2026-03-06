06 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
ESPORTE REGIONAL

GM de Jundiaí recebe Indaiatuba valendo vaga na semifinal

Divulgação
Partida deste sábado é válida pelo jogo de ida das quartas de final da competição
A Guarda Municipal de Jundiaí inicia neste sábado (7) a disputa por uma vaga na semifinal do Campeonato Estadual das Guardas Municipais do Estado de São Paulo. A equipe recebe a GM de Indaiatuba, às 09h, no Centro Esportivo Pedro Raimundo, pelo jogo de ida das quartas de final.

O time jundiaiense avançou à fase eliminatória na oitava colocação, com 14 pontos. Agora terá pela frente a forte equipe de Indaiatuba, que venceu 11 dos 12 jogos disputados na fase de classificação.

A vaga na semifinal será decidida em partidas de ida e volta. O confronto decisivo está marcado para o dia 21 de março, em Indaiatuba.

Confrontos – Quartas de final

7 de março – Jogos de ida

Jundiaí x Indaiatuba

Santana de Parnaíba x São Paulo

Campinas x Praia Grande

Ribeirão x Santos

21 de março – Jogos de volta

Indaiatuba x Jundiaí

São Paulo x Santana de Parnaíba

Praia Grande x Campinas

Santos x Ribeirão

