A Guarda Municipal de Jundiaí inicia neste sábado (7) a disputa por uma vaga na semifinal do Campeonato Estadual das Guardas Municipais do Estado de São Paulo. A equipe recebe a GM de Indaiatuba, às 09h, no Centro Esportivo Pedro Raimundo, pelo jogo de ida das quartas de final.
O time jundiaiense avançou à fase eliminatória na oitava colocação, com 14 pontos. Agora terá pela frente a forte equipe de Indaiatuba, que venceu 11 dos 12 jogos disputados na fase de classificação.
A vaga na semifinal será decidida em partidas de ida e volta. O confronto decisivo está marcado para o dia 21 de março, em Indaiatuba.
Confrontos – Quartas de final
7 de março – Jogos de ida
Jundiaí x Indaiatuba
Santana de Parnaíba x São Paulo
Campinas x Praia Grande
Ribeirão x Santos
21 de março – Jogos de volta
Indaiatuba x Jundiaí
São Paulo x Santana de Parnaíba
Praia Grande x Campinas
Santos x Ribeirão