A Guarda Municipal de Jundiaí inicia neste sábado (7) a disputa por uma vaga na semifinal do Campeonato Estadual das Guardas Municipais do Estado de São Paulo. A equipe recebe a GM de Indaiatuba, às 09h, no Centro Esportivo Pedro Raimundo, pelo jogo de ida das quartas de final.

O time jundiaiense avançou à fase eliminatória na oitava colocação, com 14 pontos. Agora terá pela frente a forte equipe de Indaiatuba, que venceu 11 dos 12 jogos disputados na fase de classificação.

A vaga na semifinal será decidida em partidas de ida e volta. O confronto decisivo está marcado para o dia 21 de março, em Indaiatuba.