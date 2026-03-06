O Centro de Hemodiálise “Maria Thereza Baptistella Nardi” da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba completou 11 anos de existência com direito a uma pequena comemoração com bolo no último dia 2 de março.

“Esses 11 anos são de muito trabalho e dedicação. Sem toda equipe, nada disso seria possível. Queria agradecer ao apoio da Santa Casa na realização deste processo”, comenta a Dra. Gloria Reis, responsável técnica do Centro e nefrologista.

“A instalação da hemodiálise foi a realização de um sonho, não só para quem mora em Itatiba, mas toda região. São cerca de 140 mil atendimentos em 11 anos. Tudo mantido com recursos 100% da Santa Casa onde fizemos melhorias como a troca completa do sistema de osmose”, pontua Emerson Netto, provedor do hospital.

Centro oferece exame de bioimpedância exclusivo