O Centro de Hemodiálise “Maria Thereza Baptistella Nardi” da Santa Casa de Misericórdia de Itatiba completou 11 anos de existência com direito a uma pequena comemoração com bolo no último dia 2 de março.
“Esses 11 anos são de muito trabalho e dedicação. Sem toda equipe, nada disso seria possível. Queria agradecer ao apoio da Santa Casa na realização deste processo”, comenta a Dra. Gloria Reis, responsável técnica do Centro e nefrologista.
“A instalação da hemodiálise foi a realização de um sonho, não só para quem mora em Itatiba, mas toda região. São cerca de 140 mil atendimentos em 11 anos. Tudo mantido com recursos 100% da Santa Casa onde fizemos melhorias como a troca completa do sistema de osmose”, pontua Emerson Netto, provedor do hospital.
Centro oferece exame de bioimpedância exclusivo
Dentro do atendimento prestado, vale lembrar que existe um exame de bioimpedância diferenciado e exclusivo para os pacientes do setor.
“A bioimpedância é um método utilizado para estimar a composição corporal (gordura, músculo e água) por meio da passagem de uma leve corrente elétrica.”, explica Yara Gabuardi, nutricionista especializada da hemodiálise.
Santa Casa aumentou a capacidade de atendimento via SUS e convênios
A Santa Casa de Itatiba aumentou a capacidade do setor para atender pacientes do SUS, via regulação do SIRESP (antigo sistema CROSS), e por meio de convênios como: Unimed Bandeirantes, Sulamérica Saúde, AMIL, Bradesco Saúde, Mediservice, Porto Seguro, Cabesp, HapVida e Saúde Vera Cruz.