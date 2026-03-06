06 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
NESTE SÁBADO

Várzea terá aula gratuita de defesa pessoal para mulheres

Por Redação | Prefeitura de Várzea Paulista
| Tempo de leitura: < 1 min
Freepik
Não é necessária inscrição prévia para participar da atividade
No Mês Internacional da Mulher, a Unidade Gestora Municipal de Esporte, Lazer, Cultura e Turismo de Várzea Paulista promoverá, entre diversas ações, uma aula de defesa pessoal para mulheres, no próximo sábado (7), a partir das 9h, no Ginásio Ayrton Senna da Silva. As participantes aprenderão, gratuitamente, técnicas de fácil aplicação no dia a dia, um conhecimento valioso em tempos de muita violência contra a mulher, como o execrável feminicídio e várias outras formas. Não é preciso se inscrever.

O Ginásio Ayrton Senna fica na rua Aristides Nivoloni, 240 — Jardim Maria de Fátima.

