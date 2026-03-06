A Prefeitura de Várzea Paulista segue com os trabalhos de recuperação em uma área do Parque Chico Mendes que foi afetada por deslizamento de terra após as fortes chuvas registradas no fim de fevereiro. A intervenção é coordenada pela Unidade Gestora de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas e mantém a interdição parcial do espaço para garantir a segurança dos frequentadores.

Em nova vistoria realizada nesta quinta-feira (5), foi possível acompanhar o andamento das obras, que já estão em execução no local. As equipes iniciaram a recomposição do talude e o reforço da margem do córrego, com movimentação de terra e estabilização do terreno, medidas necessárias para evitar novos deslizamentos e recuperar a estrutura da área afetada.

