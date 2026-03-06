A Prefeitura de Várzea Paulista segue com os trabalhos de recuperação em uma área do Parque Chico Mendes que foi afetada por deslizamento de terra após as fortes chuvas registradas no fim de fevereiro. A intervenção é coordenada pela Unidade Gestora de Infraestrutura Urbana e Obras Públicas e mantém a interdição parcial do espaço para garantir a segurança dos frequentadores.
Em nova vistoria realizada nesta quinta-feira (5), foi possível acompanhar o andamento das obras, que já estão em execução no local. As equipes iniciaram a recomposição do talude e o reforço da margem do córrego, com movimentação de terra e estabilização do terreno, medidas necessárias para evitar novos deslizamentos e recuperar a estrutura da área afetada.
As máquinas e caminhões trabalham na adequação do solo e na contenção do trecho comprometido, etapa fundamental para garantir a segurança da encosta e do caminho interno do parque.
O prazo estimado para conclusão dos serviços permanece em aproximadamente 45 dias, podendo variar de acordo com as condições climáticas.
A administração municipal reforça que a interdição parcial do parque é uma medida preventiva e pede a compreensão da população durante o período das obras, destacando que a intervenção é necessária para preservar o espaço e garantir a segurança de todos que frequentam o local.