Um homem foi preso por violência doméstica, suspeito de agredir a ex-companheira durante uma visita ao cachorro pertencente a ambos. O caso aconteceu na Vila Maringá, em Jundiaí, nesta quinta-feira (5).
De acordo com a Polícia Militar, a mulher pediu socorro via 190 depois que o ex, embriagado, chutou o portão da casa dela e a agarrou pelo pescoço. Segundo ela, ele havia ido até sua residência com o pretexto de ver o cachorro.
Vizinhos a socorreram até a chegada da viatura. Os PMs logo constataram que ele estava bêbado e também colheram o depoimento da vítima.
O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante.