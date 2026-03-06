06 de março de 2026
EM JUNDIAÍ

Ex-companheiro é preso por agressão durante visita ao cachorro

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Jornal de Jundiaí
A vítima foi socorrida por vizinhos até a chegada da Polícia Militar

Um homem foi preso por violência doméstica, suspeito de agredir a ex-companheira durante uma visita ao cachorro pertencente a ambos. O caso aconteceu na Vila Maringá, em Jundiaí, nesta quinta-feira (5).

De acordo com a Polícia Militar, a mulher pediu socorro via 190 depois que o ex, embriagado, chutou o portão da casa dela e a agarrou pelo pescoço. Segundo ela, ele havia ido até sua residência com o pretexto de ver o cachorro.

Vizinhos a socorreram até a chegada da viatura. Os PMs logo constataram que ele estava bêbado e também colheram o depoimento da vítima.

O homem recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi preso em flagrante.

