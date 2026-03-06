O fim de semana chegou e Jundiaí conta uma repleta programação cultural, musical e de lazer. Tem Desfile de Escolas de Samba, apresentação da Orquestra Municipal de Jundiaí, exposições e muito mais. Parte das atrações são gratuitas e outra parte são pagas, com ingressos que podem ser adquiridos pela internet ou nas bilheterias dos eventos. Confira abaixo e se programe:
Sexta-feira - 6/03
Exposição Equilíbrio em Movimento – fotógrafo Murilo Alves
Horário: 9h às 18h
Local: Centro das Artes Prefeito Fávaro
Evento gratuito!
Obs.: Visitação até 18 de março
Ritornellos – Christofer Bergmann
Horário: 19h
Local: Centro das Artes Prefeito Fávaro
Informações: na bilheteria
Exposição Zumbiteca
Horário: 9h às 18h
Local: Biblioteca Municipal Nelson Foot
Evento gratuito!
Obs.: Visitação até 31 de março
Exposição do Coletivo Preta Eu
Local: Complexo Arcos
Horário: 10h às 14h
Evento gratuito!
Obs.: Visitação até 30 de março
(Um) Ensaio sobre a cegueira
Local: Teatro do Sesc
Horário: 20h
Evento pago: ingresso na bilheteria
Sábado - 7/03
Exposição Equilíbrio em Movimento – fotógrafo Murilo Alves
Horário: 9h às 14h
Local: Centro das Artes Prefeito Fávaro
Evento gratuito!
Obs.: A exposição fica em cartaz até 18 de março
Oficina de Xadrez
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot
Horário: 10h
Professor: Iliandro
Evento gratuito!
Emoção Toy – com Liz Miranda e Faso
Local: Sala Multi Uso 1 do Sesc
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Charanga da Tramp – Com Cia Tramp de Palhaços
Local: Biblioteca Municipal Professor Nelson Foot
Horário: 11h
Evento gratuito!
Pé de livros – com Andrea Lopes, Cris Salvador e Márcio Borges
Local: Biblioteca do Sesc
Horário: 14h30
Evento gratuito!
Programação de shows – Fens 2026
Fernando Cabrera
Horário: 16h
Local: Parque da Uva
Evento gratuito!
Wellington Carvalho
Horário: 19h
Local: Parque da Uva
Evento gratuito!
Leopando no fio – com De Lucca Circus
Local: Área de convivência do Sesc
Horário: 17h30
Evento gratuito!
Desfile das Escolas de Samba
Local: Cidade Administrativa de Jundiaí – em frente ao Terminal Hortolândia
Horário: 18h
Evento gratuito!
Orquestra Municipal de Jundiaí
Horário: 20h
Local: Teatro Polytheama
Evento gratuito! (Retirada de ingressos na internet – plataforma Sympla – bilheterias e totens do Centro das Artes e Teatro Polytheama)
(Um) Ensaio sobre a cegueira
Local: Teatro do Sesc
Horário: 19h
Evento pago: ingresso na bilheteria
Domingo - 8/03
A música dos casamentos – Gláucia Chignolli
Horário: 10h30
Local: Centro das Artes Prefeito Fávaro
Informações: na bilheteria
Emoção Toy – com Liz Miranda e Faso
Local: Sala Multi Uso 1 do Sesc
Horário: 10h30
Evento gratuito!
Dona Zulmira vai ao circo – com Rafael de Barros
Local: Biblioteca do Sesc
Horário: 11h
Evento gratuito!
Bonecos de corda – com Telmo Rocha
Local: Espaço de Tecnologias e Artes
Horário: 14h30
Evento gratuito:
A guarnição maluca dos bombeiros – Rony Percy Travaggin
Local: Teatro Polytheama
Horário: 15h
Evento pago: ingresso na bilheteria
Programação de shows – Fens 2026
Adriana Seroni
Horário: 16h
Local: Parque da Uva
Evento gratuito!
A fada do dente – dir, Caroline Origer, Luxemburgo/Alemanha, Animação, 2022
Local: Teatro do Sesc
Horário: 16h
Evento gratuito!
A guarnição maluca dos bombeiros – Rony Percy Travaggin
Local: Teatro Polytheama
Horário: 17h
Evento pago: ingresso na bilheteria
Tamiris Rosa – Mulheres no Forró – Todo Domingo um Som
Local: Área de convivência do Sesc
Horário: 17h30
Evento gratuito!