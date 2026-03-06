O fim de semana chegou e Jundiaí conta uma repleta programação cultural, musical e de lazer. Tem Desfile de Escolas de Samba, apresentação da Orquestra Municipal de Jundiaí, exposições e muito mais. Parte das atrações são gratuitas e outra parte são pagas, com ingressos que podem ser adquiridos pela internet ou nas bilheterias dos eventos. Confira abaixo e se programe:

Sexta-feira - 6/03

Exposição Equilíbrio em Movimento – fotógrafo Murilo Alves

Horário: 9h às 18h

Local: Centro das Artes Prefeito Fávaro

Evento gratuito!

Obs.: Visitação até 18 de março

Ritornellos – Christofer Bergmann

Horário: 19h

Local: Centro das Artes Prefeito Fávaro

Informações: na bilheteria