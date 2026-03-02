02 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Ladrão é preso após tentar se esconder atrás de uma árvore

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Os GMs estavam em patrulhamento quando prenderam o ladrão
Os GMs estavam em patrulhamento quando prenderam o ladrão

Um homem de 35 anos, condenado por furto e procurado pela Justiça, foi capturado na manhã desta segunda-feira (2) por guardas municipais do Apoio Tático, no bairro Ponte São João, em Jundiaí.

Os GMs Zarantonello, Fialho, Honório e Molero realizavam patrulhamento quando perceberam que um homem, sentado na calçada, se levantou e tentou se esconder atrás de uma árvore ao notar a aproximação da viatura.

Diante da atitude suspeita, os agentes fizeram a abordagem e, após consulta, constataram a existência de um mandado de prisão em aberto por furto. Ele havia sido condenado a quase três anos de reclusão.

O homem foi conduzido à Central de Flagrantes, onde permaneceu à disposição da Justiça para posterior encaminhamento ao sistema prisional.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários