Um homem foi preso em flagrante por furto qualificado na manhã desta segunda-feira (2), em Itupeva, suspeito de invadir um bar onde era cliente e levar R$ 250 em dinheiro, além de duas câmeras de monitoramento. A prisão foi feita por policiais militares.

O estabelecimento foi arrombado nas primeiras horas do dia. Imagens do circuito interno, repassadas pela proprietária à Polícia Militar, mostram o momento em que o suspeito, conhecido da vítima, quebra a porta frontal, entra no local e retira as câmeras, além de pegar o dinheiro do caixa.

Com base nas características registradas nas imagens, os policiais iniciaram buscas e localizaram o homem nas imediações. Ele confessou o furto, mas informou que já havia gasto quase todo o valor subtraído, restando apenas R$ 10. Quanto às câmeras, alegou que as jogou em um rio.