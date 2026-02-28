Em Jundiaí, os amantes da maior festa cultural do mundo ainda têm encontro marcado na avenida, com muito samba no pé e emoção. As escolas de samba estão na reta final de preparação para o desfile que acontece dia 7 de março na Cidade Administrativa. Apostando em ensaios abertos, divulgação nas redes sociais e mobilização das comunidades as agremiações prometem fazer a diferença na avenida. (Veja na arte as escolas que desfilam)
Presidente da Unidos da Vila Rio Branco, Edison Luiz Pereira, afirma que os preparativos estão na fase final. Neste ano, 250 componentes, que serão divididos em sete alas, um carro alegórico e um quadripé, irão participar do desfile. “Estamos no caminho e, até o dia do desfile, tudo vai estar pronto. Estamos trabalhando para fazer um desfile que vai emocionar o povo”, reforça o presidente ao lembrar que este ano a escola trará o enredo “Xêu Epa Babá, a Vila pede Paz”.
Edison Luiz Pereira apostou em divulgação nas redes sociais para atrair foliões
Na Império da Maringá, o clima também é de expectativa. O presidente Adilson da Silva afirma que os preparativos estão em fase de finalização. Com 240 integrantes, a agremiação levará o tema “O sertão vai virar mar”, exaltando o povo nordestino e o sonho da água em abundância. E para atrair os foliões, o grupo apostou na divulgação em toda a região.
“Fizemos divulgação dos ensaios para toda a comunidade da Vila Maringá, Rami, Comercial, Martins, Copacabana. A escola abraça todos. Somos a escola caçulinha de Jundiaí, mas a expectativa para esse ano é muito boa. Em nossa primeira disputa no grupo de acessos fomos campeões e agora, no grupo especial, vamos disputar com grandes escolas”, completa.
O Desfile das Escolas de Samba é realizado pela Liga Jundiaiense das Escolas de Samba (Lijunes), com apoio institucional da Prefeitura de Jundiaí, por meio das secretarias de Cultura, Serviços Públicos, Saúde e Mobilidade e Transportes, além da Guarda Municipal. A Prefeitura informou que o investimento municipal é voltado à estrutura básica e aos serviços essenciais, como segurança, atendimento de emergência e organização do espaço, mas não informou valores.
Adilson da Silva crê em desfile de qualidade perante escolas tradicionais do Carnaval jundiaiense
Assim como nos blocos, haverá monitoramento, com a instalação de uma base na Sala de Situação do Paço Municipal. Participam da operação a Vara da Infância, a Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, o SAMU, a Fiscalização do Comércio, a Guarda Municipal e representantes das Secretarias envolvidas.
Já a Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes (SMMT) informa que, no dia do desfile haverá interdição total da avenida Alexandre Ludke (entre as avenidas Natalino Geraldo Ruocco e Odair Milamonti) e da avenida Odair Milamonti (entre as avenidas Navarro de Andrade e Alexandre Ludke), das 16h às 2h do domingo (8).
No domingo, ocorre o desfile do Bloco Baobá, também na Cidade Administrativa, com interdição total da avenida Odair Milamonti (entre as avenidas Navarro de Andrade e Alexandre Ludke), das 13h às 23h. As interdições terão início duas horas antes de cada desfile e a liberação das vias ocorrerá até duas horas após o término dos eventos, considerando o desligamento do som. Todos os locais contarão com monitoramento e acompanhamento de agentes de trânsito.