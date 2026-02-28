Em Jundiaí, os amantes da maior festa cultural do mundo ainda têm encontro marcado na avenida, com muito samba no pé e emoção. As escolas de samba estão na reta final de preparação para o desfile que acontece dia 7 de março na Cidade Administrativa. Apostando em ensaios abertos, divulgação nas redes sociais e mobilização das comunidades as agremiações prometem fazer a diferença na avenida. (Veja na arte as escolas que desfilam)

Presidente da Unidos da Vila Rio Branco, Edison Luiz Pereira, afirma que os preparativos estão na fase final. Neste ano, 250 componentes, que serão divididos em sete alas, um carro alegórico e um quadripé, irão participar do desfile. “Estamos no caminho e, até o dia do desfile, tudo vai estar pronto. Estamos trabalhando para fazer um desfile que vai emocionar o povo”, reforça o presidente ao lembrar que este ano a escola trará o enredo “Xêu Epa Babá, a Vila pede Paz”.