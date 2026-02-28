Um veículo invadiu uma loja de aparelhos celulares no Fazenda Grande, em Jundiaí, após a condutora sofrer um mal súbito e perder a consciência ao volante. O acidente ocorreu enquanto ela seguia pela via em direção a uma autoescola. Ninguém ficou ferido.

De acordo com relato da motorista à polícia, ela trafegava normalmente quando passou mal, desmaiou e só retomou os sentidos após a colisão contra o estabelecimento comercial. No momento do impacto, o proprietário e funcionários estavam no interior da loja trabalhando. Apesar da proximidade do veículo, eles não foram atingidos.

A colisão causou danos estruturais ao imóvel e destruiu diversos itens do comércio. A extensão total dos prejuízos ainda será apurada.