Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
ACIDENTE

Motorista sofre mal súbito e invade loja de celulares

Por Giulianna Mazzali |
| Tempo de leitura: 1 min
 As circunstâncias do mal súbito relatado pela condutora não foram detalhadas

Um veículo invadiu uma loja de aparelhos celulares no Fazenda Grande, em Jundiaí, após a condutora sofrer um mal súbito e perder a consciência ao volante. O acidente ocorreu enquanto ela seguia pela via em direção a uma autoescola. Ninguém ficou ferido.

De acordo com relato da motorista à polícia, ela trafegava normalmente quando passou mal, desmaiou e só retomou os sentidos após a colisão contra o estabelecimento comercial. No momento do impacto, o proprietário e funcionários estavam no interior da loja trabalhando. Apesar da proximidade do veículo, eles não foram atingidos.

A colisão causou danos estruturais ao imóvel e destruiu diversos itens do comércio. A extensão total dos prejuízos ainda será apurada.

A equipe policial esteve no local, realizou a sinalização da área e adotou os procedimentos de praxe. O comerciante informou que fará um levantamento detalhado dos danos materiais para posterior adoção das medidas legais cabíveis.

As partes envolvidas foram orientadas quanto aos trâmites legais, incluindo o prazo de seis meses para eventual representação criminal junto ao Poder Judiciário. As circunstâncias do mal súbito relatado pela condutora não foram detalhadas no atendimento da ocorrência.

O caso foi registrado e deverá seguir os procedimentos administrativos previstos na legislação.

