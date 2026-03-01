O ex-presidente do Irã Mahmoud Ahmadinejad foi morto neste sábado (28) durante ataques conjuntos dos Estados Unidos e de Israel ao Irã, segundo informou a mídia estatal iraniana. A informação foi divulgada poucas horas após o início da ofensiva militar. Até o momento, não há confirmação independente sobre as circunstâncias da morte. Ele tinha 69 anos

De acordo com os veículos oficiais, Ahmadinejad estava em território iraniano quando os bombardeios ocorreram. Autoridades locais não detalharam o local exato nem se havia outros alvos atingidos na mesma ação. Os governos norte-americano e israelense não comentaram o caso até a última atualização desta reportagem.

Ahmadinejad governou o Irã entre 2005 e 2013 e era considerado um político de linha-dura. Ele ganhou projeção internacional por declarações controversas e pelo embate com potências ocidentais em torno do programa nuclear iraniano. Internamente, enfrentou forte oposição após a reeleição em 2009.