Um homem com mandado de prisão por contravenção penal de vias de fato (agressão leve, sem lesão corporal) foi capturado por guardas municipais da divisão de Canil, de Cabreúva, no bairro Villarejo.

Os GMs Pereira, Egídio e Fajolli, com a k9 Rhanyra tinham em mãos um mandado de prisão expedido pela Justiça contra um morador do bairro.

Os agentes foram até o endereço apontado no documento judicial e localizaram o alvo, que foi informado de sua condição de dívida com a Justiça.