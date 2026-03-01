01 de março de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
AGRESSÃO

Procurado por vias de fato é capturado por GMs do Canil

Por Fábio Estevam |
| Tempo de leitura: < 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Os agentes foram até o endereço apontado no documento judicial e localizaram o alvo
Os agentes foram até o endereço apontado no documento judicial e localizaram o alvo

Um homem com mandado de prisão por contravenção penal de vias de fato (agressão leve, sem lesão corporal) foi capturado por guardas municipais da divisão de Canil, de Cabreúva, no bairro Villarejo.

Os GMs Pereira, Egídio e Fajolli, com a k9 Rhanyra tinham em mãos um mandado de prisão expedido pela Justiça contra um morador do bairro.

Os agentes foram até o endereço apontado no documento judicial e localizaram o alvo, que foi informado de sua condição de dívida com a Justiça.

Ele foi conduzido ao Plantão Policial, onde foi dado cumprimento ao mandado.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários