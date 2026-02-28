A Vigilância Epidemiológica de Jundiaí investiga um possível surto de virose na Escola Municipal de Educação Básica Professora Janet Ferreira Prado, na Vila Nambi, após duas alunas, de 5 e 8 anos, serem internadas com sintomas gastrointestinais. Até esta sexta-feira (27), não há confirmação oficial de surto na unidade.
Segundo apuração da TV TEM, as meninas estão hospitalizadas desde domingo (22) em um hospital particular. Elas apresentaram dores abdominais intensas, febre alta, diarreia e vômito.
Relatos das mães indicam que outras crianças da escola também tiveram sintomas semelhantes, porém de forma mais branda, sem necessidade de internação.
Em nota, a Prefeitura de Jundiaí informou que a investigação ocorre de forma preventiva. A administração municipal afirmou que acompanha o caso e que medidas adicionais de higienização foram adotadas na unidade.
De acordo com a Secretaria de Educação, a escola mantém rotinas permanentes de manutenção e controle sanitário, incluindo limpeza de reservatórios, substituição de filtros e monitoramento da qualidade da água, com laudos dentro dos padrões considerados adequados.
Além do reforço na limpeza interna, equipes técnicas realizaram vistorias no entorno da escola para descartar possíveis focos de contaminação.