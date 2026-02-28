A Vigilância Epidemiológica de Jundiaí investiga um possível surto de virose na Escola Municipal de Educação Básica Professora Janet Ferreira Prado, na Vila Nambi, após duas alunas, de 5 e 8 anos, serem internadas com sintomas gastrointestinais. Até esta sexta-feira (27), não há confirmação oficial de surto na unidade.

Segundo apuração da TV TEM, as meninas estão hospitalizadas desde domingo (22) em um hospital particular. Elas apresentaram dores abdominais intensas, febre alta, diarreia e vômito.

Relatos das mães indicam que outras crianças da escola também tiveram sintomas semelhantes, porém de forma mais branda, sem necessidade de internação.