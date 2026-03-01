O estado de São Paulo registrou em janeiro de 2026 o menor número de roubos em geral para o mês desde o início da série histórica. Foram 12,1 mil ocorrências, 24% a menos que no mesmo período de 2025, quando houve 15.972 casos. A redução representa 3.844 registros a menos, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (27) pela Secretaria da Segurança Pública.
Na capital paulista, os roubos caíram 19,1%, passando de 9.180 para 7.419 ocorrências — também o menor patamar para janeiro desde 2001. No centro, a retração foi de 18,8%, com 1.062 casos. Na área da 2ª Seccional, que abrange bairros como Vila Mariana e Ipiranga, a queda foi de 25,5%, totalizando 698 registros. Já na 8ª Seccional, na zona leste, a diminuição chegou a 42,2%, com 602 ocorrências.
No interior, os roubos recuaram 29,3%, de 2.882 para 2.035 casos. Os furtos em geral tiveram queda de 13,9%. Nos crimes relacionados a veículos, os roubos diminuíram 41% em todo o estado, de 2.312 para 1.361 registros — primeira vez em 26 anos que o índice fica abaixo de dois mil casos em janeiro. Os furtos de veículos caíram 12,9%, somando 6.726 ocorrências, enquanto 3.650 veículos foram recuperados no mês.
Os roubos de carga também apresentaram redução. Em todo o estado, foram 254 registros, ante 350 no mesmo período de 2025, queda de 27,4%. A capital e a Grande São Paulo concentraram 82% dos casos e registraram retração de 27,5%. Já os latrocínios somaram sete ocorrências — o menor número em 26 anos — contra 18 no ano anterior.
Os homicídios dolosos atingiram o menor índice da série histórica para janeiro, com 190 boletins registrados, redução de 11,6% em relação a 2025. Na Grande São Paulo, a queda foi de 37,2%, passando de 51 para 32 casos. Na capital, os registros recuaram 26%, de 46 para 34. No interior, houve 124 ocorrências, seis a mais que no mesmo período do ano passado.
Os crimes de violência sexual também diminuíram. Em janeiro, foram 1.182 registros de estupro no estado, 8% a menos que em 2025. Os casos de estupro recuaram 5,2%, enquanto os de estupro de vulnerável caíram 8,9%. Segundo a secretaria, os resultados refletem reforço no policiamento ostensivo, operações integradas, ampliação do efetivo e uso de tecnologia e inteligência nas ações de prevenção e investigação.