O estado de São Paulo registrou em janeiro de 2026 o menor número de roubos em geral para o mês desde o início da série histórica. Foram 12,1 mil ocorrências, 24% a menos que no mesmo período de 2025, quando houve 15.972 casos. A redução representa 3.844 registros a menos, conforme dados divulgados nesta sexta-feira (27) pela Secretaria da Segurança Pública.

Na capital paulista, os roubos caíram 19,1%, passando de 9.180 para 7.419 ocorrências — também o menor patamar para janeiro desde 2001. No centro, a retração foi de 18,8%, com 1.062 casos. Na área da 2ª Seccional, que abrange bairros como Vila Mariana e Ipiranga, a queda foi de 25,5%, totalizando 698 registros. Já na 8ª Seccional, na zona leste, a diminuição chegou a 42,2%, com 602 ocorrências.

No interior, os roubos recuaram 29,3%, de 2.882 para 2.035 casos. Os furtos em geral tiveram queda de 13,9%. Nos crimes relacionados a veículos, os roubos diminuíram 41% em todo o estado, de 2.312 para 1.361 registros — primeira vez em 26 anos que o índice fica abaixo de dois mil casos em janeiro. Os furtos de veículos caíram 12,9%, somando 6.726 ocorrências, enquanto 3.650 veículos foram recuperados no mês.