Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Logo Sampi
RODOVIA

Acidente entre carro e moto deixa vítima fatal em Itú

Por Giulianna Mazzali | Artesp
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / Artesp
O trânsito segue intenso no local

Um acidente entre um carro e uma motocicleta deixou uma pessoa morta e outra com ferimentos moderados na manhã deste sábado (28), na altura do km 77 da Rodovia Castello Branco (SP-280), em Itu (SP), no sentido oeste. A ocorrência foi registrada pela concessionária Sorocabana.

Logo após a colisão, as faixas 2 e 3, além do acostamento, foram interditados para atendimento da ocorrência. O bloqueio provocou três quilômetros de congestionamento, entre o KM74 e o KM77 no sentido oeste. O tráfego também apresentou lentidão de um quilômetro no sentido leste, entre os KMs 78 e 77.

Próximo às 11h, as equipes da Polícia Militar Rodoviária (PMR) solicitaram o reposicionamento da vítima para o acostamento, permitindo a liberação das faixas principais da pista. Já no acostamento, foi constatado o óbito de uma das vítimas no local e o helicóptero Águia, da Polícia Militar, chegou na rodovia para realizar o apoio à ocorrência.

De acordo com as informações iniciais, o acidente envolveu duas vítimas: uma fatal e outra socorrida com ferimentos classificados como moderados. A dinâmica da colisão ainda não foi detalhada oficialmente. A Agência de Transporte do Estado de São Paulo (Artesp) informou que as causas do acidente seguem em apuração.

O acostamento no local segue bloqueado e o trânsito permanece intenso no trecho do acidente.

