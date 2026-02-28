A Sabesp prorrogou até 31 de março o prazo para adesão à campanha de renegociação de débitos voltada a consumidores com contas em atraso. A iniciativa oferece desconto de até 80% sobre o valor principal da dívida e abatimento integral de juros e multas.
O programa, denominado “Acertando suas Contas com a Sabesp”, estava previsto para encerrar em 28 de fevereiro, mas teve o período estendido por mais um mês. Segundo a companhia, a decisão busca ampliar o número de clientes beneficiados pelas condições especiais.
Além dos descontos, a campanha disponibiliza diferentes modalidades de pagamento. Clientes residenciais podem quitar o débito à vista via Pix ou parcelar o valor em até 24 vezes no cartão de crédito. Para consumidores enquadrados na tarifa social ou na categoria vulnerável, a empresa oferece parcelamento em até 36 vezes no boleto bancário.
Até o momento, mais de 25 mil acordos foram formalizados em todo o Estado de São Paulo, de acordo com a companhia. A renegociação pode ser realizada em um dos 48 postos de atendimento presencial da Sabesp. O endereço da unidade mais próxima pode ser consultado na conta de água do próprio consumidor.
Também é possível aderir à campanha por meio da Central de Atendimento, pelo telefone 0800 055 0195, com ligação gratuita.
De acordo com Wagner Pimenta, gerente de Cobrança e Recuperação de Crédito da Sabesp, a ação pretende ampliar o alcance da regularização e oferecer alternativas compatíveis com a capacidade financeira das famílias. Segundo ele, as condições especiais buscam proporcionar uma oportunidade para que os clientes organizem seus débitos de forma planejada e acessível.
A companhia afirma que a campanha integra as ações voltadas à regularização financeira dos usuários e à manutenção dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto em todo o Estado.