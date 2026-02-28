A Sabesp prorrogou até 31 de março o prazo para adesão à campanha de renegociação de débitos voltada a consumidores com contas em atraso. A iniciativa oferece desconto de até 80% sobre o valor principal da dívida e abatimento integral de juros e multas.

O programa, denominado “Acertando suas Contas com a Sabesp”, estava previsto para encerrar em 28 de fevereiro, mas teve o período estendido por mais um mês. Segundo a companhia, a decisão busca ampliar o número de clientes beneficiados pelas condições especiais.

Além dos descontos, a campanha disponibiliza diferentes modalidades de pagamento. Clientes residenciais podem quitar o débito à vista via Pix ou parcelar o valor em até 24 vezes no cartão de crédito. Para consumidores enquadrados na tarifa social ou na categoria vulnerável, a empresa oferece parcelamento em até 36 vezes no boleto bancário.