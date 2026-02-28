Duas motocicletas com registro de furto foram recuperadas pela polícia durante patrulhamento preventivo na Avenida Clemente Rosa, na Vila Maringá. Os veículos estavam escondidos em uma área de mata próxima e haviam sido furtados no início deste mês no próprio bairro.

A equipe realizava ronda de rotina quando percebeu uma trilha na vegetação com indícios recentes de movimentação. A marcação no mato levantou suspeita de acesso frequente ao local.

Diante da situação, os policiais entraram a pé na área verde para averiguação. Durante a busca, encontraram duas motocicletas da marca Bajaj ocultas em meio à vegetação.