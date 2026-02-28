28 de fevereiro de 2026
VILA MARINGÁ

Polícia recupera duas motos furtadas em área de mata

Por Giulianna Mazzali |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
 A área segue sob monitoramento para evitar novas ocorrências e coibir a prática de crimes na região
 A área segue sob monitoramento para evitar novas ocorrências e coibir a prática de crimes na região

Duas motocicletas com registro de furto foram recuperadas pela polícia durante patrulhamento preventivo na Avenida Clemente Rosa, na Vila Maringá. Os veículos estavam escondidos em uma área de mata próxima e haviam sido furtados no início deste mês no próprio bairro.

A equipe realizava ronda de rotina quando percebeu uma trilha na vegetação com indícios recentes de movimentação. A marcação no mato levantou suspeita de acesso frequente ao local.

Diante da situação, os policiais entraram a pé na área verde para averiguação. Durante a busca, encontraram duas motocicletas da marca Bajaj ocultas em meio à vegetação.

Após consulta dos dados no sistema, foi confirmado que os dois veículos tinham queixa de furto registrada na região. As motocicletas foram apreendidas e encaminhadas para os procedimentos administrativos, com objetivo de posterior devolução aos proprietários.

Segundo a polícia, o ponto onde os veículos estavam pode estar sendo utilizado para ocultação ou transbordo de produtos ilícitos. A área segue sob monitoramento para evitar novas ocorrências e coibir a prática de crimes na região. Não houve detidos durante a ação.

