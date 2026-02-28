Duas motocicletas com registro de furto foram recuperadas pela polícia durante patrulhamento preventivo na Avenida Clemente Rosa, na Vila Maringá. Os veículos estavam escondidos em uma área de mata próxima e haviam sido furtados no início deste mês no próprio bairro.
A equipe realizava ronda de rotina quando percebeu uma trilha na vegetação com indícios recentes de movimentação. A marcação no mato levantou suspeita de acesso frequente ao local.
Diante da situação, os policiais entraram a pé na área verde para averiguação. Durante a busca, encontraram duas motocicletas da marca Bajaj ocultas em meio à vegetação.
Após consulta dos dados no sistema, foi confirmado que os dois veículos tinham queixa de furto registrada na região. As motocicletas foram apreendidas e encaminhadas para os procedimentos administrativos, com objetivo de posterior devolução aos proprietários.
Segundo a polícia, o ponto onde os veículos estavam pode estar sendo utilizado para ocultação ou transbordo de produtos ilícitos. A área segue sob monitoramento para evitar novas ocorrências e coibir a prática de crimes na região. Não houve detidos durante a ação.