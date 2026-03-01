Pai e filho aceleram nas pistas, representam Jundiaí em competições e mostram como o BMX Racing forma atletas e fortalece sonhos olímpicos no país

Velocidade, equilíbrio e coragem sobre duas rodas. O BMX Racing tem conquistado cada vez mais espaço em Jundiaí, revelando jovens talentos que sonham alto nas pistas. Entre eles está Andrey Toledo, de 11 anos, atleta da equipe local, que equilibra a rotina intensa de treinos com os estudos, carregando no capacete metas que ultrapassam as fronteiras da cidade.

O BMX, sigla para Bicycle Motocross, surgiu na década de 1970, nos Estados Unidos, inspirado no motocross. Na época, crianças adaptaram bicicletas para imitar manobras e corridas em pistas de terra. Com o passar das décadas, a modalidade se profissionalizou, conquistou campeonatos oficiais e hoje consolida-se como um vibrante esporte olímpico.