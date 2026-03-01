O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), afirmou nesta semana que pretende colocar em votação, até maio, mês do trabalhador, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que prevê o fim da jornada de trabalho no modelo 6x1, em que o funcionário trabalha seis dias consecutivos e descansa um.

Em Jundiaí, o tema também ganhou força. O Jornal de Jundiaí ouviu os vereadores líderes de suas respectivas bancadas na Câmara Municipal e constatou que a maioria é favorável ao fim da escala, embora com diferentes visões.

Para a vereadora Carla Basílio (PSD), a discussão é necessária e urgente. “Eu sou favorável a esse debate, sim. Acho que a escala 6x1 pesa muito na vida de muita gente. A pessoa trabalha quase a semana inteira e acaba ficando sem tempo para descansar, cuidar da família e até da própria saúde”, afirmou. Ela defende que o tema seja tratado com equilíbrio. “Nem sempre a solução precisa ser oito ou oitenta. Existem outras possibilidades, outros formatos, e isso pode ser construído com diálogo”, ressaltou.