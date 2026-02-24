Após a semana de folga no Carnaval, os vereadores de Jundiaí retornam à Câmara Municipal para a 42ª sessão ordinária, marcada para esta terça-feira (24), a partir das 16h. A pauta é composta por 10 itens, incluindo projetos de lei, vetos e moções, com destaque para iniciativas voltadas ao agronegócio, à proteção de animais e à preservação da propriedade pública.
Entre os projetos em discussão está o PL nº 15124/2026, de autoria do Executivo, que revisa e amplia o Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), unificando o Programa de Apoio ao Agronegócio, o Programa Municipal de Apoio ao Cultivo Protegido e o Programa de Subvenção do Seguro Agrícola.
Segundo o texto, o objetivo é “otimizar a utilização e distribuição dos recursos públicos, organizar e sistematizar o procedimento de seleção, promover a igualdade e aumentar a cobertura do PSA no Município, garantindo que o mesmo cumpra o propósito de promover o uso e a ocupação sustentável do solo urbano e rural; conservar ecossistemas, vegetação nativa e a biodiversidade; fortalecer o agronegócio com práticas agrícolas sustentáveis e de baixo impacto ambiental; assegurar a produção e a qualidade dos recursos hídricos”, diz.
Ele também prevê incentivar a agricultura sustentável e o desenvolvimento econômico local; valorizar o conhecimento tradicional e as práticas culturais ligadas à conservação ambiental e estimular ações de resiliência climática e redução de riscos na produção rural.
Outro destaque é o PL nº 14964/2025, que estabelece multas de 5 a 25 UFMs para invasores de propriedades públicas, com valor dobrado em caso de reincidência. “O objetivo é reforçar as medidas administrativas e a responsabilização de atos de invasão de propriedades públicas e privadas no município de Jundiaí, garantindo o respeito à propriedade privada, à segurança pública e à integridade do patrimônio coletivo, em conformidade com os princípios constitucionais”, diz o texto.
Também está na pauta o projeto que autoriza a realização periódica do Censo Municipal de Animais Domésticos, além de propostas para adequar o Conselho Gestor do Programa de Parcerias Público-Privadas e instituir o Dia da Bailarina, em 1º de setembro. Quatro denominações de espaços públicos também estão previstos, sendo eles no Vianelo, Vila Rio Branco, Colônia, além dos estúdios da TV Câmara.
Entre os vetos, será discutido o projeto que trata da identificação de trechos de ciclovias e divulgação dessas informações no site oficial e redes sociais da Prefeitura. Três moções também serão apreciadas, abordando capacitação de profissionais do SUS em casos de violência de gênero, instalação de ar-condicionado no hospital regional e liberação de emenda para melhorias na Fatec.