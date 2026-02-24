Após a semana de folga no Carnaval, os vereadores de Jundiaí retornam à Câmara Municipal para a 42ª sessão ordinária, marcada para esta terça-feira (24), a partir das 16h. A pauta é composta por 10 itens, incluindo projetos de lei, vetos e moções, com destaque para iniciativas voltadas ao agronegócio, à proteção de animais e à preservação da propriedade pública.

Entre os projetos em discussão está o PL nº 15124/2026, de autoria do Executivo, que revisa e amplia o Programa Municipal de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), unificando o Programa de Apoio ao Agronegócio, o Programa Municipal de Apoio ao Cultivo Protegido e o Programa de Subvenção do Seguro Agrícola.

Segundo o texto, o objetivo é “otimizar a utilização e distribuição dos recursos públicos, organizar e sistematizar o procedimento de seleção, promover a igualdade e aumentar a cobertura do PSA no Município, garantindo que o mesmo cumpra o propósito de promover o uso e a ocupação sustentável do solo urbano e rural; conservar ecossistemas, vegetação nativa e a biodiversidade; fortalecer o agronegócio com práticas agrícolas sustentáveis e de baixo impacto ambiental; assegurar a produção e a qualidade dos recursos hídricos”, diz.