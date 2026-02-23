No dia 28 de fevereiro, a partir das 13h, o Paço das Artes, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo, inaugura a exposição de arte sonora “Escuta aqui!”. O evento de abertura contará com o retorno do Sonora Paço, que este ano recebe uma ação da plataforma Novas Frequências, dedicada à música experimental, à música de vanguarda e à arte sonora.

A exposição coletiva “Escuta aqui!” selecionou obras e artistas variados, que pensam suas poéticas através de outras linguagens sonoras, para além das visuais. “Musicalmente, o Brasil já entrou para a história como um importante criador de sonoridades, entre a erudita e a popular, divulgando marchinhas de Carnaval, influenciando o jazz, o novo funk e demais batidas rítmicas”, afirma Renato de Cara, curador da exposição e do Paço das Artes. “Retornando no tempo e relendo a carta do ‘descobrimento’, percebemos que, desde então, o embate entre os povos se dá através de muitas tentativas de trocas linguísticas nas quais os sons e os gestos se propagam, provocando a comunhão.”

Entre traquitanas elaboradas e reagrupadas, a mostra conta com as bugigangas sonoras de Adriano Castelo e as máquinas retrofuturistas de Paulo Nenflidio; a partir do barro, há os embriões sonoros de Corcione e, numa referência entre a mística, o lúdico e o popular, a embarcação de Jerona Ruyce. Com estruturas e recursos mais digitais, pode-se conhecer mais do canto do povo tikuna no vídeo interativo produzido por Daniel Lima e adentrar na ambiência sonora e visual proporcionada por Lucas Rampazzo; Vitor Bossa rearranja e embaralha ironicamente a famosa e importante pesquisa musical de Mário de Andrade, enquanto Sara Lana homenageia os percursos de Guimarães Rosa e as conversas populares do sertão. Por fim, Vivian Caccuri e Cildo Mireles nos embalam com os sons de seus triângulos revisitados e outros penduricalhos.