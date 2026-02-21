Guardas municipais de Cabreúva prenderam um homem por tráfico de drogas no bairro Pedregulho, durante averiguação de uma denúncia de que estaria ocorrendo no local um suposto “tribunal do crime”, ligado a uma facção criminosa.

As equipes foram até o endereço indicado e avistaram um homem em atitude suspeita, segurando um saco plástico. Ao notar a aproximação da viatura, ele tentou se desfazer do objeto e ainda danificou o próprio aparelho celular.

Na abordagem, os agentes localizaram diversas porções de cocaína, crack e maconha, além de dinheiro, um celular e materiais utilizados para embalar e armazenar entorpecentes. O suspeito assumiu a posse das drogas e afirmou que a substância seria destinada à comercialização.