O desfile da escola de samba Acadêmicos de Niterói no Carnaval do Rio de Janeiro, que homenageou o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), provocou repercussão até mesmo em Jundiaí. A ala “Neoconservadores em conserva”, que retratava famílias evangélicas e do agronegócio como personagens dentro de latas de conserva, gerou críticas das frentes parlamentares evangélica e católica, que anunciaram medidas judiciais contra a escola.

Em nota, a Frente Parlamentar Evangélica classificou o desfile como uma “conduta desrespeitosa e afrontosa”, afirmando que “é inadmissível que o direito à manifestação cultural seja distorcido para promover escárnio contra a fé cristã e o deboche aberto aos valores conservadores que sustentam nossa sociedade”.

O vereador Madson Henrique (PL), um dos principais representantes da igreja evangélica na política jundiaiense, afirmou que o que foi apresentado não foi arte, mas sim um comício financiado com dinheiro público. “É curioso. O sistema tenta forçar uma narrativa de “herói” para alguém que o povo não consegue nem sair às ruas sem ser vaiado. Cada vez que eles usam o Carnaval para atacar a nossa identidade e nossos valores, criam um abismo ainda maior entre o governo e a maioria silenciosa deste país”, afirma.