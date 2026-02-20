20 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
EM JUNDIAÍ

Mulher é presa por violência doméstica contra a ex-namorada

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
Os PMs conduziram as partes ao DP, onde a suspeita foi presa
Os PMs conduziram as partes ao DP, onde a suspeita foi presa

Uma mulher foi presa por violência doméstica contra a ex-namorada e a filha dela, em Jundiaí. A prisão foi feita por policiais militares da 1ª Cia do 11º Batalhão.

De acordo com a vítima, ela e a filha moravam na casa da suspeita enquanto mantinham um relacionamento amoroso. Após o término, motivado por episódios de ciúmes excessivos e ameaças de morte contra ambas, elas deixaram o local e passaram a ficar na casa de uma amiga.

Ainda segundo a vítima, a ex-companheira foi até a residência dessa amiga para cobrar a devolução de um dinheiro que alegava ter sido furtado.

A Polícia Militar foi acionada e conduziu as partes ao Plantão Policial, onde a suspeita permaneceu presa por violência doméstica.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários