O ex-prefeito de Jundiaí e ex-deputado federal e estadual, Miguel Haddad, afirmou que o desenvolvimento dos municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) passa diretamente pela eleição de deputados estaduais e federais da região. “É essencial que a região tenha representantes, como já tivemos anteriormente”, afirmou. Além disso, ele pediu a conscientização dos eleitores. “Quando tem alguém lá, quem ganha é a região. Quando não tem, perde a região. Perdemos representatividade, convênios e emendas.”

A declaração foi dada durante a participação de Haddad na estreia do programa “Bastidores da Política - Eleições 2026”, da Rádio Difusora 810 AM. O ex-prefeito citou que, apenas em emendas parlamentares federais, a região deixa de receber mais de R$ 200 milhões em um mandato quando não há representantes regionais ocupando esses cargos. “Fora os convênios, projetos e uma série de desdobramentos que um deputado pode viabilizar. A representatividade é fundamental na defesa dos interesses regionais.”

Haddad destacou que deputados, embora legislem em âmbito estadual ou federal, mantêm olhar atento às bases eleitorais. “O deputado federal pensa o Brasil, mas tem a visão da região. O deputado estadual pensa o Estado e também a região. Há mais sensibilidade. Pessoas daqui vão fazer mais projetos para cá”, disse. Ele citou como exemplo a necessidade de discutir temas regionalizados, como saúde, mobilidade e segurança pública. “A dengue não respeita fronteiras. Segurança pública envolve ações integradas. Transporte e mobilidade também. São pautas que não podem ser tratadas isoladamente.”