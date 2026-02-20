O ex-prefeito de Jundiaí e ex-deputado federal e estadual, Miguel Haddad, afirmou que o desenvolvimento dos municípios da Região Metropolitana de Jundiaí (RMJ) passa diretamente pela eleição de deputados estaduais e federais da região. “É essencial que a região tenha representantes, como já tivemos anteriormente”, afirmou. Além disso, ele pediu a conscientização dos eleitores. “Quando tem alguém lá, quem ganha é a região. Quando não tem, perde a região. Perdemos representatividade, convênios e emendas.”
A declaração foi dada durante a participação de Haddad na estreia do programa “Bastidores da Política - Eleições 2026”, da Rádio Difusora 810 AM. O ex-prefeito citou que, apenas em emendas parlamentares federais, a região deixa de receber mais de R$ 200 milhões em um mandato quando não há representantes regionais ocupando esses cargos. “Fora os convênios, projetos e uma série de desdobramentos que um deputado pode viabilizar. A representatividade é fundamental na defesa dos interesses regionais.”
Haddad destacou que deputados, embora legislem em âmbito estadual ou federal, mantêm olhar atento às bases eleitorais. “O deputado federal pensa o Brasil, mas tem a visão da região. O deputado estadual pensa o Estado e também a região. Há mais sensibilidade. Pessoas daqui vão fazer mais projetos para cá”, disse. Ele citou como exemplo a necessidade de discutir temas regionalizados, como saúde, mobilidade e segurança pública. “A dengue não respeita fronteiras. Segurança pública envolve ações integradas. Transporte e mobilidade também. São pautas que não podem ser tratadas isoladamente.”
Ao mencionar equipamentos regionais, ele lembrou a importância de estruturas como hospitais e entidades como o Grendacc, que dependem de articulação política para captação de recursos.
Sobre nomes colocados como pré-candidatos, Haddad diz que o cenário mostra que a região terá pessoas com experiência, foco e compromisso. “Temos um leque de bons candidatos e com certeza o eleitor pode escolher algum deles para depositar o voto. Não há necessidade de mandar votos para gente de fora”, afirmou.
Ele ponderou, ainda, que a questão partidária não deve se sobrepor à qualidade do mandato. “Não é só pelo fato de ser da região que devemos votar, mas sim pela qualidade do candidato. Precisamos escolher pessoas que façam bons mandatos e saibam atuar no Legislativo”, analisa. “E quando digo isso, não estou desmerecendo ninguém, mas defendo que temos nomes preparados aqui e deveríamos priorizá-los”, completa.