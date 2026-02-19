19 de fevereiro de 2026
A TEMPO

Guarda Municipal de Jundiaí salva bebê de 4 meses engasgada

Por Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Após aplicar a manobra de Heimlich, a criança voltou a respirar e foi encaminhada com urgência para o Hospital Universitário
Uma equipe da Guarda Municipal de Jundiaí realizou o salvamento de uma bebê de apenas 4 meses na madrugada desta quinta-feira (19), na rua José do Patrocínio, em frente ao complexo da Argos.

Os guardas realizavam patrulhamento quando foram acionados por um veículo. No interior, um pai desesperado pedia socorro pela filha, Maria Sophia, que estava engasgada, apresentando coloração arroxeada e ausência de respiração.

Imediatamente, a equipe iniciou a manobra de Heimlich (procedimento de primeiros socorros para desobstrução das vias aéreas). Após a aplicação da técnica, a criança expeliu a secreção que causava o engasgo e voltou a respirar.

Após a estabilização inicial, os guardas conduziram a mãe e a bebê com urgência ao Hospital Universitário (HU). Na unidade hospitalar, a equipe médica realizou o procedimento de aspiração e manteve a criança em observação para exames complementares.

