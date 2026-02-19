Uma equipe da Guarda Municipal de Jundiaí realizou o salvamento de uma bebê de apenas 4 meses na madrugada desta quinta-feira (19), na rua José do Patrocínio, em frente ao complexo da Argos.

Os guardas realizavam patrulhamento quando foram acionados por um veículo. No interior, um pai desesperado pedia socorro pela filha, Maria Sophia, que estava engasgada, apresentando coloração arroxeada e ausência de respiração.

Imediatamente, a equipe iniciou a manobra de Heimlich (procedimento de primeiros socorros para desobstrução das vias aéreas). Após a aplicação da técnica, a criança expeliu a secreção que causava o engasgo e voltou a respirar.