Em São Paulo, o ex-prefeito de Jundiaí e atual secretário de Desestatização e Parcerias da Prefeitura de São Paulo, Luiz Fernando Machado (PL) tem se destacado. Seu nome é citado com frequência pelo prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), destacando a excelência no trabalho que vem sendo realizado na pasta. Na semana passada, dia 4, Nunes elogiou o trabalho de Luiz Fernando durante a entrega do Ceu Grajaú. A experiência e o sucesso da Escola Inovadora garantiu resultados de excelência na 'terra da garoa'. É a experiência de Jundiaí avançando em território.

Aos trabalhos

O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, reuniu secretários e diretores, nesta quarta-feira (18) após o Carnaval, para uma reunião de alinhamento e monitoramento das obras municipais. O encontro teve como objetivo avaliar o estágio de cada projeto em andamento e identificar potenciais problemas para acelerar os processos administrativos. As reuniões para este tipo de monitoramento acontecem há anos na Prefeitura.