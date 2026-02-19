Em São Paulo, o ex-prefeito de Jundiaí e atual secretário de Desestatização e Parcerias da Prefeitura de São Paulo, Luiz Fernando Machado (PL) tem se destacado. Seu nome é citado com frequência pelo prefeito da Capital, Ricardo Nunes (MDB), destacando a excelência no trabalho que vem sendo realizado na pasta. Na semana passada, dia 4, Nunes elogiou o trabalho de Luiz Fernando durante a entrega do Ceu Grajaú. A experiência e o sucesso da Escola Inovadora garantiu resultados de excelência na 'terra da garoa'. É a experiência de Jundiaí avançando em território.
Aos trabalhos
O prefeito de Jundiaí, Gustavo Martinelli, reuniu secretários e diretores, nesta quarta-feira (18) após o Carnaval, para uma reunião de alinhamento e monitoramento das obras municipais. O encontro teve como objetivo avaliar o estágio de cada projeto em andamento e identificar potenciais problemas para acelerar os processos administrativos. As reuniões para este tipo de monitoramento acontecem há anos na Prefeitura.
Aprovado
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou leis que reajustam salários e reestruturam gratificações de servidores do Legislativo. Os textos haviam sido aprovados pelo Congresso Nacional. Durante a sanção, Lula vetou trechos que previam os chamados “penduricalhos”.
Esses dispositivos permitiriam pagamentos acima do teto constitucional, atualmente fixado em R$ 46.366,19. As normas foram publicadas no Diário Oficial da União nesta quarta-feira (18).
Acessos ilícitos
O ministro Alexandre de Moraes afirmou que investigações da Receita Federal identificaram “diversos e múltiplos acessos ilícitos” ao sistema do órgão, seguidos de vazamento de dados sigilosos. Relator do inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal, ele determinou a apuração de possível exposição indevida de informações. Os dados envolveriam ministros da Corte, o procurador-geral da República Paulo Gonet e seus familiares. Segundo nota divulgada pela assessoria do STF, houve um “bloco de acessos” sem justificativa funcional identificada pelas áreas técnicas. O relatório com as conclusões iniciais foi encaminhado ao Supremo pela Receita Federal.
Na Índia
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva desembarcou nesta quarta-feira (18) em Nova Délhi, a convite do primeiro-ministro Narendra Modi. Nesta quinta-feira (19), ele participará da cúpula sobre o impacto da inteligência artificial no mundo. Lula discursa na plenária de alto nível ao lado de outros chefes de Estado e executivos do setor. O encontro dá continuidade ao chamado “processo de Bletchley”, voltado à segurança e governança global em IA. Será a primeira vez que um presidente brasileiro participa de um evento global de alto nível dedicado ao tema.
Conversa de política
Nesta quinta-feira (19), a partir das 14h, estreia o novo programa “Bastidores da Política – Eleições 2026”, da Rádio Difusora 810 AM. O convidado do dia será o ex-prefeito de Jundiaí e ex-deputado federal e estadual, Miguel Haddad. O debate será focado na importância de eleger representantes da região para a Câmara dos Deputados, em Brasília, e para a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp). O encontro será transmitido ao vivo pelo Instagram da Rádio Difusora, Jornal de Jundiaí e Youtube.