18 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
GUARDA MUNICIPAL

Filho pega o carro do pai e é detido com drogas após perseguição

Por Fábio Estevam | Polícia
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
.
O veículo foi levado para a delegacia, onde o proprietário retirou
O veículo foi levado para a delegacia, onde o proprietário retirou

Um homem foi detido por embriaguez ao volante, porte de drogas, desobediência e por colocar em risco a vida de terceiros, após tentar fugir de uma abordagem da Guarda Municipal na Ponte São João, em Jundiaí. Ele conduzia o carro do pai, que havia sido pego sem sua autorização.

O pai relatou que chegou em casa e percebeu a ausência do filho e do veículo na garagem. Preocupado, tentou contato por telefone diversas vezes, mas não obteve resposta.

Horas depois, recebeu uma ligação de guardas municipais informando que o filho havia sido detido após uma perseguição pelas ruas da Ponte São João. Segundo a corporação, o jovem trafegou na contramão e chegou a subir em calçadas durante a fuga.

Ele estava acompanhado de um amigo e, conforme relato aos agentes, ambos haviam comprado drogas no Jardim São Camilo. O condutor confessou ainda que, durante a perseguição, jogou porções de cocaína pela janela do carro. No interior do veículo, os guardas encontraram mais entorpecentes.

Os dois foram conduzidos ao Plantão Policial, onde prestaram depoimento e foram liberados. O pai compareceu à delegacia para reaver o automóvel.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários