Um homem foi detido por embriaguez ao volante, porte de drogas, desobediência e por colocar em risco a vida de terceiros, após tentar fugir de uma abordagem da Guarda Municipal na Ponte São João, em Jundiaí. Ele conduzia o carro do pai, que havia sido pego sem sua autorização.

O pai relatou que chegou em casa e percebeu a ausência do filho e do veículo na garagem. Preocupado, tentou contato por telefone diversas vezes, mas não obteve resposta.

Horas depois, recebeu uma ligação de guardas municipais informando que o filho havia sido detido após uma perseguição pelas ruas da Ponte São João. Segundo a corporação, o jovem trafegou na contramão e chegou a subir em calçadas durante a fuga.