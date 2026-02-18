Um homem foi detido por embriaguez ao volante, porte de drogas, desobediência e por colocar em risco a vida de terceiros, após tentar fugir de uma abordagem da Guarda Municipal na Ponte São João, em Jundiaí. Ele conduzia o carro do pai, que havia sido pego sem sua autorização.
O pai relatou que chegou em casa e percebeu a ausência do filho e do veículo na garagem. Preocupado, tentou contato por telefone diversas vezes, mas não obteve resposta.
Horas depois, recebeu uma ligação de guardas municipais informando que o filho havia sido detido após uma perseguição pelas ruas da Ponte São João. Segundo a corporação, o jovem trafegou na contramão e chegou a subir em calçadas durante a fuga.
Ele estava acompanhado de um amigo e, conforme relato aos agentes, ambos haviam comprado drogas no Jardim São Camilo. O condutor confessou ainda que, durante a perseguição, jogou porções de cocaína pela janela do carro. No interior do veículo, os guardas encontraram mais entorpecentes.
Os dois foram conduzidos ao Plantão Policial, onde prestaram depoimento e foram liberados. O pai compareceu à delegacia para reaver o automóvel.