Policiais militares do Comando de Grupo Patrulha (CFP 1), da 1ª Cia do 11º Batalhão, prenderam um homem por tráfico de drogas na Vila Ana, em Jundiaí, na madrugada desta terça-feira (17). O local é considerado de difícil atuação para as forças policiais, já que moradores dos apartamentos costumam avisar os traficantes sobre a chegada das viaturas, o que geralmente impede a prisão em flagrante.

Os policiais realizavam patrulhamento por volta das 4h30 quando se depararam com dois homens em atitude suspeita, segurando mochilas ao lado de um dos blocos.

Ao perceberem a aproximação da viatura, ambos correram em direção ao estacionamento. Um deles foi alcançado e detido, enquanto o outro conseguiu fugir.