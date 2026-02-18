18 de fevereiro de 2026
LINHA 7 - RUBI

Movimentação de solo causa descarrilamento de trem de manutenção

Por Redação |
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação / TIC Trens
Um veículo de manutenção da concessionária TIC Trens acabou saindo da via com uma movimentação do solo

Na manhã desta quarta-feira (18), quem utiliza o transporte ferroviário da Linha 7 -Rubi percebeu que havia algo de errado. Os trens que circulam entre Francisco Morato e Jundiaí tinham intervalos maiores e, consequentemente, estavam mais cheios. Os avisos sonoros da concessionária indicavam que havia um trecho da via em manutenção, entre Botujuru e Campo Limpo Paulista.

O atraso, porém, não se devia á manutenção, mas, sim, à desobstrução da linha férrea após uma movimentação de solo provocar um descarrilamento de trem de manutenção.

Em nota, a TIC Trens informa que:

Nesta quarta-feira (18), desde as 4h, os trens da Linha 7-Rubi circulam com velocidade reduzida no trecho entre Francisco Morato e Jundiaí, devido a uma ocorrência durante atividade de manutenção na região da estação Botujuru.

Durante a atividade, o veículo auxiliar utilizado pelas equipes estava estabilizado com suportes laterais, conforme processo previsto, quando houve uma movimentação do solo, fazendo com que o veículo saísse do eixo da via e provocasse avaria no sistema ferroviário. Não houve feridos.

Os intervalos médios no trecho são de 20 minutos.

A linha opera normalmente entre as estações Palmeiras-Barra Funda e Francisco Morato, com intervalos de 5,5 a 6 minutos.

A TIC Trens lamenta os transtornos e informa que as equipes técnicas atuam para a regularização da ocorrência e para normalizar a circulação o mais breve possível.

