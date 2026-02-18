Na manhã desta quarta-feira (18), quem utiliza o transporte ferroviário da Linha 7 -Rubi percebeu que havia algo de errado. Os trens que circulam entre Francisco Morato e Jundiaí tinham intervalos maiores e, consequentemente, estavam mais cheios. Os avisos sonoros da concessionária indicavam que havia um trecho da via em manutenção, entre Botujuru e Campo Limpo Paulista.

O atraso, porém, não se devia á manutenção, mas, sim, à desobstrução da linha férrea após uma movimentação de solo provocar um descarrilamento de trem de manutenção.

Em nota, a TIC Trens informa que: