Uma propaganda com promoções de produtos, publicada no perfil nas redes sociais de uma loja em Itupeva - pertencente a uma grande rede de eletrodomésticos e eletroeletrônicos - vem causando indignação entre internautas. No vídeo, um homem e uma mulher aparecem encapuzados, simulando estar armados e mantendo uma pessoa como refém, que é ameaçada para ler um texto com as promoções. O conteúdo foi exibido pela reportagem do Jornal de Jundiaí a delegados de polícia, que criticaram a iniciativa e falaram, inclusive, na possibilidade de apologia ao crime.

O vídeo começa com um suposto pronunciamento da loja. Na sequência, o homem, segurando o que aparenta ser um simulacro de revólver, aponta a arma para a “vítima”, que está sentada em uma cadeira, obrigando-a a anunciar as ofertas.

Atrás dela, uma mulher aparece segurando o que parece ser uma faca - ou um simulacro - encostada no pescoço da vítima.