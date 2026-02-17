Uma propaganda com promoções de produtos, publicada no perfil nas redes sociais de uma loja em Itupeva - pertencente a uma grande rede de eletrodomésticos e eletroeletrônicos - vem causando indignação entre internautas. No vídeo, um homem e uma mulher aparecem encapuzados, simulando estar armados e mantendo uma pessoa como refém, que é ameaçada para ler um texto com as promoções. O conteúdo foi exibido pela reportagem do Jornal de Jundiaí a delegados de polícia, que criticaram a iniciativa e falaram, inclusive, na possibilidade de apologia ao crime.
O vídeo começa com um suposto pronunciamento da loja. Na sequência, o homem, segurando o que aparenta ser um simulacro de revólver, aponta a arma para a “vítima”, que está sentada em uma cadeira, obrigando-a a anunciar as ofertas.
Atrás dela, uma mulher aparece segurando o que parece ser uma faca - ou um simulacro - encostada no pescoço da vítima.
A iniciativa não foi bem recebida pelos internautas, que utilizaram o espaço de comentários para criticar a proposta. “Ridículo”, escreveu um usuário. “Desnecessário isso”, comentou outro. “Não sei para que essa arma”, questionou mais um. Um quarto comentário foi ainda mais incisivo: “Vocês perderam a noção”.
Ouvidos pela reportagem, delegados de polícia repudiaram a iniciativa. Um deles afirmou: “Talvez, em uma interpretação mais abrangente, pudesse configurar apologia ao crime. Mas, no mínimo, trata-se de uma brincadeira de mau gosto”. Outro delegado avaliou: “Um péssimo comercial, de muito mau gosto. Talvez seja obra de funcionários, pois não creio que a referida loja se prestaria a isso”.
Até o momento, não foi possível apurar se houve registro de reclamação na Polícia Civil de Itupeva ou denúncia formal por meio eletrônico.
A reportagem entrou em contato com a loja, por meio de telefone disponibilizado ao público, e aguarda posicionamento sobre o caso. Assim que houver resposta, a matéria será atualizada.