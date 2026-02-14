A noite de Carnaval no Centro de Jundiaí, nesta sexta-feira (13), terminou em arrastões, furtos e roubos, ação de trombadinhas, brigas, correria e pessoas feridas.

Segundo relatos de foliões e também de agentes das forças de segurança, após a passagem de um bloco carnavalesco, a região central foi tomada pelo caos. “Muita gente vinha até nós relatando que teve o celular furtado ou roubado. Não havia muito o que fazer naquele momento, a não ser orientar que procurassem a delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência. Havia muita gente e os ladrões se misturaram à multidão”, afirmou um agente.

“Teve muita briga, corre-corre e arrastões. Uma pessoa foi ferida na perna com um corte provocado por uma garrafada e precisou ser levada ao hospital”, complementou.