14 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
CARNAVAL

Noite de folia acaba em arrastões, brigas e corre-corre no Centro

Por Fábio Estevam | Polícia
PMs e GMs precisaram agir para conter os brigões
PMs e GMs precisaram agir para conter os brigões

A noite de Carnaval no Centro de Jundiaí, nesta sexta-feira (13), terminou em arrastões, furtos e roubos, ação de trombadinhas, brigas, correria e pessoas feridas.

Segundo relatos de foliões e também de agentes das forças de segurança, após a passagem de um bloco carnavalesco, a região central foi tomada pelo caos. “Muita gente vinha até nós relatando que teve o celular furtado ou roubado. Não havia muito o que fazer naquele momento, a não ser orientar que procurassem a delegacia para registrar o Boletim de Ocorrência. Havia muita gente e os ladrões se misturaram à multidão”, afirmou um agente.

“Teve muita briga, corre-corre e arrastões. Uma pessoa foi ferida na perna com um corte provocado por uma garrafada e precisou ser levada ao hospital”, complementou.

Videos feitos por foliões registraram momentos de tensão.

Nas proximidades do Terminal Central, dois adolescentes foram detidos suspeitos de assalto. Com eles, foram encontrados dois celulares roubados. Uma das vítimas foi agredida e precisou de atendimento no Hospital São Vicente de Paulo.

Comentários

