O turismo ferroviário vem ganhando espaço na política de turismo do estado de São Paulo, com trens turísticos em operação em diferentes regiões e novos projetos em fase de implantação. As iniciativas utilizam trechos históricos da malha ferroviária já existente para estruturar produtos turísticos voltados à valorização cultural, à preservação do patrimônio e ao desenvolvimento regional. Novas experiências em novos percursos e em trechos revitalizados devem ser viabilizadas com o propósito de aumentar a oferta de passeios.

As viagens acontecem em vagões estilizados e históricos, com serviço de bordo, atração musical e guia durante o trajeto. Confira alguns itinerários e planeje a sua experiência.

Guararema

Com um percurso de 6,8 quilômetros, e passeios aos finais de semana, o Trem de Guararema encanta os turistas. A composição opera em um trecho da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil entre a Estação Central de Guararema, construída em 1891, e a estação da Vila Luís Carlos, de 1914. Pelas janelas do vagão, os viajantes contemplam o belo verde que se apresenta durante o passeio que tem duração de duas horas. Em alguns pacotes há serviço de bordo incluso. Para informações e reservas – é recomendado – acesse o site.

Salto e Itu