O turismo ferroviário vem ganhando espaço na política de turismo do estado de São Paulo, com trens turísticos em operação em diferentes regiões e novos projetos em fase de implantação. As iniciativas utilizam trechos históricos da malha ferroviária já existente para estruturar produtos turísticos voltados à valorização cultural, à preservação do patrimônio e ao desenvolvimento regional. Novas experiências em novos percursos e em trechos revitalizados devem ser viabilizadas com o propósito de aumentar a oferta de passeios.
As viagens acontecem em vagões estilizados e históricos, com serviço de bordo, atração musical e guia durante o trajeto. Confira alguns itinerários e planeje a sua experiência.
Guararema
Com um percurso de 6,8 quilômetros, e passeios aos finais de semana, o Trem de Guararema encanta os turistas. A composição opera em um trecho da antiga Estrada de Ferro Central do Brasil entre a Estação Central de Guararema, construída em 1891, e a estação da Vila Luís Carlos, de 1914. Pelas janelas do vagão, os viajantes contemplam o belo verde que se apresenta durante o passeio que tem duração de duas horas. Em alguns pacotes há serviço de bordo incluso. Para informações e reservas – é recomendado – acesse o site.
Salto e Itu
Entre Itu e Salto, o Trem da República conecta dois destinos históricos do interior paulista. O percurso de cerca de uma, também feito em vagões estilizados, respeitando as características históricas, utiliza a ferrovia como elemento central da experiência turística e contribui para a circulação de visitantes entre municípios com tradição cultural e relevância histórica. Embarcar neste trem é fazer uma imersão sobre o nascimento da república brasileira.
A experiência de viajar nestes vagões começa muito antes de o trem entrar em movimento. As estações de Itu e Salto, restauradas e preservadas, funcionam como portais para o ano de 1873. Foi ali, na região, que a famosa Convenção de Itu plantou as sementes que derrubariam o Império anos mais tarde.
Dentro do vagão, os turistas são estimulados a interagirem com atores caracterizados como figuras do século XIX que circulam pelos corredores. Para informações e reservas, acesse o site.
Maria Fumaça de Campinas
Quem resiste ao som de uma Maria Fumaça? Ao embarcar em uma composição em Campinas, os viajantes contemplam uma operação turística com locomotivas centenárias e a vapor. São várias opções de passeios, de “open” café da manhã e almoço à happy hour.
A iniciativa integra ações de preservação do patrimônio ferroviário e amplia a oferta de atrativos turísticos na Região Metropolitana de Campinas. Para informações e reservas, acesse o site.
Expresso Turístico CPTM
Mais do que um meio de transporte, o Expresso Turístico da CPTM consolidou-se como um museu dinâmico sobre trilhos. Operando com composições que remontam a meados do século XX, o serviço oferece aos passageiros a oportunidade rara de vivenciar a era de ouro das ferrovias paulistas, unindo a capital a destinos históricos como Jundiaí, Mogi das Cruzes e a vila ferroviária de Paranapiacaba, com a imponente locomotiva a diesel ALCO RS-3, fabricada em 1952 e cedida pela ABPF, garantindo a autenticidade técnica e estética do passeio.
Durante o trajeto, a paisagem urbana dá lugar ao verde das serras, narrando a história da expansão ferroviária, essencial para o desenvolvimento econômico de SP. Esse mergulho na memória nacional reflete-se no sucesso de público: a Pesquisa de Satisfação de 2025 registrou uma nota média de 9,5 e um impressionante índice de recomendação de 99,5%. Os dados reiteram que a valorização do patrimônio histórico é o grande diferencial do serviço, tornando-o uma referência no turismo ferroviário brasileiro. Para quem deseja embarcar nesta jornada no tempo, as informações e reservas estão disponíveis no portal oficial da CPTM.
Passaporte Ferroviário de São Paulo
Seja qual for o seu destino de trem, a Setur-SP lançou o Passaporte Ferroviário de São Paulo, no site. Um verdadeiro guia para o viajante registrar os trechos realizados em 12 municípios paulistas. Com o documento o passageiro personaliza com seu próprio nome, data de nascimento e cidade/estado de origem, tal como acontece em um passaporte comum.
O passaporte ferroviário é uma parceria da pasta com a ABOTTC (Associação Brasileira das Operadoras de Trens Turísticos e Culturais), e conta com o apoio da Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo (STM) e da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM).
Programa de Turismo Ferroviário
Em 2024, o Governo de São Paulo lançou o Programa de Turismo Ferroviário, que tem o objetivo de desenvolver e integrar 23 circuitos ferroviários com rodovias e outros modais de transporte. Com isso, a expectativa de impacto econômico é R$ 1,8 bilhão nos próximos 10 anos. O Programa de Turismo Ferroviário está ligado ao “SP Nos Trilhos”, que reúne mais de 40 projetos de transporte ferroviário e investimentos na ampliação e modernização de rotas.