Dois adolescentes foram detidos por policiais militares durante a Operação Carnaval, na região central de Jundiaí, nesta sexta-feira (13). Com eles, foram recuperados dois celulares roubados. Uma das vítimas precisou de atendimento médico após ser agredida pela dupla.

De acordo com a PM, a equipe realizava patrulhamento no entorno do Terminal Central de Ônibus quando foi acionada por populares, que informaram que dois bandidos haviam acabado de cometer um assalto.

Dois suspeitos foram localizados pouco depois e tentaram fugir, mas acabaram detidos. Com um deles, os policiais encontraram um celular e um soco-inglês. O outro também estava com um aparelho celular.