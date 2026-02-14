14 de fevereiro de 2026
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí
Jornal de Jundiaí - Sampi Jundiaí

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JJ nas Redes Sociais | @jornaldejundiai
JUNDIAÍ

Partidos preparam contra-ataque a notícias falsas nas eleições

Por Felipe Torezim | Jornal de Jundiaí
| Tempo de leitura: 3 min
Facebook Whatsapp Twitter
Divulgação
Uso de notícias falsas em época de eleições tem sido cada vez mais frequente
Uso de notícias falsas em época de eleições tem sido cada vez mais frequente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em recente entrevista que 2026 será marcado por uma disputa entre “a verdade e a mentira” no cenário eleitoral brasileiro. “Este ano, se preparem, porque será o ano da disputa entre quem fez e quem não fez; entre quem fala a verdade e quem mente”, declarou. Segundo ele, existe no país “uma verdadeira indústria de contar mentiras”, que precisa ser enfrentada com mobilização da sociedade e atuação das autoridades. A preocupação é compartilhada por lideranças partidárias de Jundiaí, que já se organizam para combater notícias falsas no próximo pleito.

Para Fernando de Souza, presidente do Republicanos, o avanço das “Fake News” nas últimas eleições indica que o problema deve se intensificar em 2026, especialmente diante da polarização política. “A eleição do “não” ganha protagonismo e a difamação dá lugar às propostas. A melhor vacina contra a “Fake News” é a transparência na informação e a energia da Justiça Eleitoral para os infratores”, afirma.

Adilson Rosa, presidente municipal do Partido Liberal (PL), também projeta um cenário mais agressivo, com uso crescente de inteligência artificial, deepfakes e robôs para amplificar a desinformação. “O presidente Lula ao apontar isso esquece que não é só mentira isolada, mas uma estrutura organizada que precisa ser desmontada por meio de regulação, educação e contranarrativas fortes, inclusive a dele”, diz. Segundo ele, a legenda está estruturando uma resposta multifacetada, com monitoramento em tempo real de redes sociais, respostas rápidas, produção de conteúdos verificados e capacitação de pré-candidatos sobre legislação eleitoral e uso ético de dados. O dirigente ainda defende o avanço de propostas no Congresso para responsabilizar a disseminação intencional de notícias falsas.

Para Ricardo Benassi, presidente do PSD, o momento da disseminação de mentiras é vivido há tempos no país. Ele ressalta que, mais importante do que ficar atento ao conteúdo, é o leitor avaliar de onde vem a notícia. “As redes sociais ‘pipocam’ pseudo-noticiários, contas que surgem em período eleitoral para ferir a imagem das pessoas, causar pânico e tumultuar. Infelizmente, em nossa região não é diferente. Penso ainda que falta uma mídia fortalecida, com profissionais isentos e comprometidos. A contraofensiva, na minha opinião, é a verdade. E a verdade sempre prevalece, mesmo que tardiamente”, argumenta.

Já o coordenador regional do Partido Novo, Antônio Carlos Albino, afirma que a eleição passada já foi marcada por mentiras. “Lula é o pai da mentira. Disse que não indicaria nenhum ministro do STF por laços de amizade, mas indicou Zanin e o ministro Flávio Dino. Recebeu estatais com lucro e hoje estão dando prejuízo, dizia que controlaria o preço dos combustíveis, mas ele só aumenta”, disse. “Combater as mentiras da esquerda não é fácil, pois usam o povo como massa de manobra. Sendo assim, faremos o possível para desmentir as narrativas”, completa.

Na avaliação de Cintia Vanessa, presidente do Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), a tendência é de aumento da circulação de conteúdos falsos, impulsionados por discursos que exploram o medo e a desinformação. “A gente está se organizando para enfrentar isso com uma comunicação simples, com fatos e dados verdadeiros para quebrar boatos. Iremos não apenas rebater, mas sim mostrar a verdade e explicar o que está acontecendo, pois quanto mais informação de qualidade, menor é o espaço para mentiras”, garante.

Felipe Pinheiro, porta-voz da Rede Sustentabilidade, avalia que a disseminação de “Fake News” tem sido usada como estratégia política da extrema-direita pois, segundo ele, carecem de propostas estruturadas. “A contraofensiva para a mentira é sempre a verdade. Parece óbvio, mas o fato é que temos investido muito na produção de conteúdos esclarecendo a população sobre diversos temas. Na campanha teremos que lidar com essa dinâmica entre apresentar nosso programa e nossas propostas para o país e desmentir os que usam da mentira como método político”, conclui.

Receba as notícias mais relevantes de Jundiaí e região no seu WhatsApp. Participe do nosso canal.

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários