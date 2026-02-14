O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou em recente entrevista que 2026 será marcado por uma disputa entre “a verdade e a mentira” no cenário eleitoral brasileiro. “Este ano, se preparem, porque será o ano da disputa entre quem fez e quem não fez; entre quem fala a verdade e quem mente”, declarou. Segundo ele, existe no país “uma verdadeira indústria de contar mentiras”, que precisa ser enfrentada com mobilização da sociedade e atuação das autoridades. A preocupação é compartilhada por lideranças partidárias de Jundiaí, que já se organizam para combater notícias falsas no próximo pleito.

Para Fernando de Souza, presidente do Republicanos, o avanço das “Fake News” nas últimas eleições indica que o problema deve se intensificar em 2026, especialmente diante da polarização política. “A eleição do “não” ganha protagonismo e a difamação dá lugar às propostas. A melhor vacina contra a “Fake News” é a transparência na informação e a energia da Justiça Eleitoral para os infratores”, afirma.

Adilson Rosa, presidente municipal do Partido Liberal (PL), também projeta um cenário mais agressivo, com uso crescente de inteligência artificial, deepfakes e robôs para amplificar a desinformação. “O presidente Lula ao apontar isso esquece que não é só mentira isolada, mas uma estrutura organizada que precisa ser desmontada por meio de regulação, educação e contranarrativas fortes, inclusive a dele”, diz. Segundo ele, a legenda está estruturando uma resposta multifacetada, com monitoramento em tempo real de redes sociais, respostas rápidas, produção de conteúdos verificados e capacitação de pré-candidatos sobre legislação eleitoral e uso ético de dados. O dirigente ainda defende o avanço de propostas no Congresso para responsabilizar a disseminação intencional de notícias falsas.